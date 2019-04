Presidenciales en 7 o 9 meses si se convocan hoy, calcula Comisión Especial de Procesos Electorales - Efecto Cocuyo

Siete o nueve meses para una elección presidencial, si se convocara hoy, con renovación del CNE incluida. Ese es el período que la Comisión Especial de Procesos Electorales del Parlamento prevé para realizar unos comicios libres en Venezuela, luego de que el 20 de mayo de 2018 Nicolás Maduro resultara elegido en un proceso considerado ilegal por la oposición y más de 50 países.

Este miércoles, 24 de abril, la comisión recibió a expertos y técnicos electorales, profesores y miembros de la sociedad civil que presentaron sus propuestas, por primera vez abiertamente, ante la desconfianza hacia el Poder Electoral, que ha sido denunciado por temas como no actualizar el registro electoral o impedir de manera deliberada el referendo revocatorio que se intentó realizar hace tres años.

Previo a las propuestas, el diputado Stalin González, segundo vicepresidente del Parlamento, indicó que la comisión especial también espera construir un registro electoral fiable tanto fuera como dentro del país. En el caso de los ciudadanos en el extranjero, destacó la importancia de garantizar la confianza de los datos. “Eso significa que debe haber seguros digitales como la huella”, detalló.

Indicó que este registro debe llevarse a cabo con acuerdo de algunos de los países, pues hoy día el registro electoral de venezolanos en el exterior es de solo 132.000, a pesar de que en los últimos años millones de ciudadanos han migrado debido a la crisis.

“Queremos sentar la bases para que un nuevo CNE haga todo el proceso electoral“, afirmó.

Otra propuesta de la comisión sería una reforma de la ley que permita la observación internacional en las elecciones, pues esta, explicó González, está prohibida en la legislación nacional. “Nuestra legislación solo permite el acompañamiento internacional. Eso hay que modificarlo. La última observación que tuvimos fue en 2006, y luego no ha habido observación internacional como tal”, dijo el diputado de Un Nuevo Tiempo.

“Sé que todos tienen propuestas, pero hay que hacer reformas puntuales para las garantías mínimas. O una ley especial que rija este proceso solamente”, insistió.

Hay acuerdos y desacuerdos en las propuestas de quienes participaron en el debate.

Nancy Hernández, quien habló en representación de ex funcionarios del CNE, dijo que sería prematuro realizar la elección en nueve meses porque no están dadas las condiciones. “Nuestro sistema, no solo en el extranjero, está afectado porque no están las condiciones desde hace 10 años para garantizar la solidez que un sistema como este debería garantizar”, explicó.

“Para nosotros el lapso, establecido a partir de la instalación del gobierno de transición, sería de 18 meses“, agregó.

Indicó que consideran tres escenarios para trabajar: primero, un nuevo sistema de identificación a largo plazo; segundo, de no ser posible hacer auditorías profundas, que se realicen con énfasis en los estados fronterizos y aquellas entidades de mayor relevancia. Además, señaló que es necesario garantizar la participación política ciudadana como garantes del sistema electoral.

Sobre la observación internacional, Hernández considera que estas deben ser de larga duración, es decir, que estén desde el registro hasta después de las elecciones.

Elías Mendoza, ex consultor jurídico del CNE, dijo que hay que modificar las leyes electorales porque están viciadas. Mencionó que, por ejemplo, ha sustituido las competencias de los demás organismos electorales. “Las mesas electorales han perdido autonomía incluso para instalarse. Son obligados por el CNE a abrir o cerrar cuando les parezca”.

Sobre la reforma, el periodista y experto electoral Eugenio Martínez señaló que esta no resolverá el problema de fondo. “Lo que se necesita es priorizar algunos protocolos. Recordemos que en 2016 participamos en presentar proyectos de ley, así que sería buena idea rescatar esa discusión para más adelante”.

El experto electoral Vicente Bello se mostró a favor de hacer una reforma que permita la observación electoral y que se pueda actualizar el registro electoral en el exterior con la cédula o el pasaporte, vencidos o vigentes. “Creo que es posible realizar unas elecciones presidenciales en cinco o siete meses luego de designado el nuevo CNE”, dijo.

Por su parte, Mariela Ramírez, de Dale Letra, dijo que el nombramiento del nuevo CNE pasa por un acuerdo nacional que permita al oficialismo regresar al Hemiciclo de sesiones. “Nombrar autoridades sin que no esté el oficialismo sería repetir la experiencia de la constituyente. Hay que crear puentes. Tratemos de traerlos nuevamente y que participen”, expresó.

Ya culminado el debate, el diputado González indicó que en una elección libre debería haber participación de todos los actores. “Esta comisión la conforma un diputado de la Unidad pero también hay uno del Polo Patriótico. Vamos a lograr que Venezuela tenga una elección libre”.

