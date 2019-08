“Pónganse de acuerdo” dice Guaidó a Maduro sobre discursos de su salida del diálogo

El presidente encargado Juan Guaidó , retó este sábado, 17 de agosto, al Gobierno de Nicolás Maduro a que “se pongan de acuerdo porque el cambio es indetenible”.

Desde una concentración en su ciudad natal La Guaira, el también presidente del Parlamento nacional señaló que “están tan distorsionados que decían en los discursos de las últimas semanas: no, nos vamos a parar nunca de la mesa, no nos vamos a parar jamás; y al día siguiente se levantaron”.

Guaidó dijo esto luego de enumerar una serie de declaraciones y hechos contradictorio en el discurso de la Administración de Maduro sobre el mecanismo de Noruega, donde participan representantes del Gobierno y la oposición en busca de solución a la crisis que vive el país.

“Yo me pregunto ¿será que el general (en referencia a padrino López) los regañó?. Pónganse de acuerdo señores del régimen, nosotros estamos claritos, lo que queremos es cambio y ese cambio es indetenible”, reseña una nota de prensa.

El líder opositor tildó al gobernante Maduro como “usurpador miedoso”, y reiteró que “no cuenta con el respaldo de los venezolanos ni de la comunidad internacional, incluyendo Turquía y la petrolera china National Petroleum Corp.

Esta semana, el principal banco de Turquía por activos, Ziraat Bank, dejó de ofrecer sus servicios al Banco Central de Venezuela (BCV) luego de la prohibición dictada el 5 de agosto en la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump de proveer asistencia material o financiera al Gobierno de Nicolás Maduro, según informó Bloomberg, medio especializado en noticias financieras.

Este medio también informó que la empresa estatal PetroChina paralizó sus compras directas de petróleo venezolano para evitar quedar expuesta a las sanciones de la administración de Donald Trump.

Durante la concentración, Guaidó expresó que el gobernante chavista tiene miedo de enfrentar a la gente. “Son usos cobardes que tienen cuentas pendientes con al gente; acá en La Guaira tienen el principal aeropuerto abandonado por sólo citar un ejemplo”, refirió.

También reiteró que no se prestarán para farsas y shows como la que hizo el gobierno en Dominicana. “El 20 de mayo de 2018 no nos prestamos para farsas y shows y por eso estamos donde estamos”, solicitó por ello a los venezolanos y al mundo que no se presten a eso.

