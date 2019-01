Pedro Afonso: Oposición no puede procurar una transición sin el Gobierno

Negociación y entendimiento. Para el abogado constitucionalista y analista apolítico, Pedro Afonso, la situación del país tras la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para un segundo periodo constitucional, deja al país en un camino donde la única salida es la negociación y el entendimiento.

Aunque sabe que para muchos sectores estas dos palabras no son bien recibidas en la actualidad, la única forma de que exista una salida a la crisis institucional venezolana es que el gobernante venezolano y sus adversarios logren una solución negociada.

“La oposición no puede procurar una transición sin el Gobierno, porque una transición sin Gobierno, no existe. Y el Gobierno no puede seguir seis años más con la actual situación que vive el país”, aseguró en entrevista con Efecto Cocuyo.

Descarta la tesis de la aplicación del artículo 233 de la Constitución que señala que ante la falta absoluta del Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional deba asumir el Poder Ejecutivo y convocar a nuevas elecciones en los siguientes 30 días.

“El problema de fondo no es de naturaleza jurídica, la discusión que hoy hay en el país de si esto es una usurpación de funciones o vacío de poder y cuáles son las medidas constitucionales que pueda tomar la AN está en el segundo plano. Esto es un problema de naturaleza política“, manifestó.

Para Afonso, todo lo que está ocurriendo, tanto en el plano interno como externo, son presiones que a su juicio buscan “generar un proceso de negociación equilibrado y eficiente. El problema del país se debe resolver en un proceso de negociaciones”, insistió.

El docente universitario consideró que en el país no existe vacío de poder, porque en la práctica quien sigue ejerciendo la Presidencia de la República es Nicolás Maduro. Incluso recordó que el Parlamento ya declaró el abandono del cargo del gobernante y ordenó un juicio con el TSJ en el exilio, pero quien sigue en Miraflores es Maduro.

Por eso advirtió que los llamados a “salidas mágicas e inmediatistas” han demostrado desde el año 2001 que solo conducen a más frustración y crisis, que agravan el panorama en una Venezuela, “donde hace tiempo las instituciones no funcionan”.

“En este momento la Constitución está siendo estirada, interpretada de manera extensiva porque quien cada uno según su interés Creo que la Asamblea Nacional no puede asumir el Poder Ejecutivo, no está previsto en la Constitución, no hay cabida en ese sentido. No creo que haya falta absoluta del Presidente de la República pese a que un proceso electoral haya sido denunciando como fraudulento”.

Sin embargo, las tesis que se manejan son la falta por la usurpación del cargo que permitiría activar el artículo 233 de la Constitución, así como el 333 que llama a todo ciudadano a recuperar el orden constitucional cuando este ha sido roto.

Afonso mencionó que la comunidad internacional por sí sola no resolverá la crisis venezolana. Pensar así lo califica de “ingenuo” o lo mismo creer que la situación económica podrá acabar por sí sola con Maduro.

Para él lo idóneo sería que se logre una negociación. Citó como ejemplos lo que ocurrió a finales de 1980 en Chile con Augusto Pinochet y la oposición; la Nicaragua de Ortega que entregó al poder a Violeta Chamorro o la caída del régimen comunista en Polonia.

“No es sentarse en un club de amigos, es para buscar soluciones concertadas porque llega un punto que no sirve ni un lado ni en otro, quienes se sientan son los antagonizan. Creo en eso a pesar de que una parte de la población lo considera inviable”, afirmó a Efecto Cocuyo.

