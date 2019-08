Partidos, dirigentes y ciudadanía continuaron despliegue convocado por Guaidó - Efecto Cocuyo

View this post on Instagram

Hoy #25agosto excelente jornada de trabajo, llevando el mensaje de nuestro PRESIDENTE @jguaido y la @asambleave , a tempranas horas casa x casa en el sector 12 de marzo #eltigre con el FRENTE AMPLIO @unteltigre y @nelsonjhs y luego excelente asamblea en la cas de @emibelelbitar con la PLATAFORMA UNITARIA MUNICIPAL Y PJ el tigre @Primerojanz @cheotigre #ActivosPorLaLibertad