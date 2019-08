Parlamento a un año de la reconversión: No habrá cambio económico sin cambio político

A un año de la reconversión económica, este 20 de agosto, la Asamblea Nacional calificó la medida como un enorme fracaso de la administración de Nicolás Maduro. Según el Parlamento, el único resultado ha sido una mayor escalada de la hiperinflación y la pulverización del salario mínimo.

“Aquí no hay cambio económico sin cambio político. No hay otro camino, no hay posibilidad de mejoras en el salarios sin un cambio radical económico, que viene de un cambio político”, expresó el diputado Ángel Alvarado, durante la sesión extraordinaria de este martes.

Según cálculos del parlamentario, en este lapso, desde la reconversión, los precios se multiplicaron 2 mil 700 veces, la economía se contrajo en 43% y el salario pasó de 30 dólares a 2,7 dólares. Durante su intervención, Alvarado reiteró que con la Administración de Maduro no habrán cambios económicos relevantes en beneficio de la población.

“¿Cual es la fórmula y el camino para recuperar el salario?. Reactivar la economía nacional, generando confianza, garantizando la producción. El único camino es implementar el plan país. El único camino es abandonar este modelo socialista”, dijo

Además, Alvarado criticó que las medidas chavistas devaluaron el bolívar a tal punto que en el mercado venezolano entró en un rol protagonista el dólar como moneda de mayor circulación.

“Había dicho Jorge Rodríguez que el Petro iba a lograr que nunca desmejorara el salario. Pero no ha hecho más que afectar el salario venezolano. Nunca antes como ahora la economía venezolana se había dolarizado en todos sus precios”.

Mientras que el diputado Arnoldo Benítez, al intervenir en el debate sobre la reconversión, afirmó que con el precio actual del cartón de huevos, se podían comprar más de un millón de cartones de huevo hace un año.

“Hoy traje el cartón de ñema vacío, que vale 40 mil bolívares soberanos. Mi pensión es de 40 mil bolívares soberanos, si compro un cartón de huevos, no compro los medicinas”, dijo, mientras levantaba el cartón vacío, desde la tribuna de oradores.

“Pónganse de acuerdo”

El presidente encargado Juan Guaidó, antes de iniciar la sesión desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, reiteró que el chavismo no tiene un discurso coherente, al referirse a las declaraciones de Diosdado Cabello, sobre sus presuntas reuniones con Estados Unidos.

“El conductor de programas de chismes de los miércoles le tiene que rendir cuentas a su gente, ayer se vio muy contradictorio en sus declaraciones (…) El régimen está hablando para atrás y para adelante, cinco declaraciones distintas en una semana, pónganse de acuerdo”, dijo.

En cuanto a un posible adelanto de las elecciones parlamentarias por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) afirmó que eso no resolvería los problemas del país y sería ilegal.

“Así ellos traten de adelantar una elección, no va a resolver nada sino empeorarla, si quieren cometer otro error con soberbia y ego, adelante”.

Guaidó no adelantó nada sobre las conversaciones paralizadas que sostenían con la administración de Maduro en Barbados. Pero reafirmó la disposición del Parlamento de una negociación que lleven a la transición política.

“Vamos a asumir todos los pasos que lleve a una solución. El régimen ha creído que esto es un juego”.

Además, el jefe del Parlamento desestimó la designación de Francisco Arias Cárdenas como embajador de Maduro ante México y la receptividad que tuvo el país azteca, junto a su presidente Andrés Manuel López Obrador, hacia el funcionario chavista.

“La designación de Arias Cárdenas no está aprobado por este Parlamento y tomaremos las medidas necesarias”.

Fotos: Mairet Chourio.

