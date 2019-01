Para Ricardo Sucre la estrategia de la oposición “va a acentuar el conflicto político”

Más conflicto político. Esto lo que espera en el corto plazo el politólogo Ricardo Sucre para Venezuela. A su juicio, la estrategia que mantiene la oposición desde el año 2013 hasta la fecha, es la de lograr la “fractura” del oficialismo gobernante.

En seis años no lo ha logrado, por lo que considera que no es el mejor camino para la actual situación de Venezuela. No obstante, valora que en diciembre pasado la oposición se veía sin un plan claro, pero con la juramentación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional la situación ha cambiado.

“En esta ocasión, al compararla con momentos pasados, lucen con un plan más articulado y organizado, quizá la novedad ahora es que tiene el apoyo de países externos. Hasta diciembre se veía una oposición débil sin capacidad material propia”, resalta.

Sin embargo, continuar buscando “la estrategia de la fractura” para forzar la transición es un camino que acentúa la confrontación y el desconocimiento de la oposición al Gobierno y del Gobierno a la oposición.

“Si me preguntas a qué se parece, te diría que a Níger en África; o Tailandia y Pakistán en Asia. Podemos encontrar muchos casos y lo que tienen esos países en común era el enfrentamiento entre ramas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, entre las instituciones. Ninguno de esos casos no terminó bien, en el caso venezolano eso solo lo veremos cuando se haga la presión máxima pero eso no ha ocurrido”.

Para Sucre, esos escenarios pudieran darse si finalmente Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como la única autoridad legítima de Venezuela y se acentúan las sanciones contra Nicolás Maduro, o cuando llegue a darse un desconocimiento del gobernante por parte de sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“No sé si va a cambiar el deber de obediencia, que los militares no obedezcan al Gobierno y en ese no obedecer al Gobierno suceda la fractura, que la fuerza militar no responda a Maduro. Pero insisto en que no sé si eso pueda ocurrir honestamente, el único incentivo que veo ahorita es que serán amnistiados, pero tengo mis reservas”, resume.

Para el analista el problema de fondo en Venezuela, además del económico es la falta de instituciones y el no reconocimiento de los factores políticos, lo que mantiene el escenario en este año.

Sobre la propuesta del Parlamento de declarar la usurpación de Maduro en la Presidencia de la República, el pedir el congelamiento de activos del Ejecutivo al que considera ilegítimo, aprobar el ingreso de ayuda humanitaria y la amnistía a militares, pone a la oposición en una situación no antes vista.

“Porque ahora en la parte jurídica siento que el estatuto (de transición) que está en discusión y no se ha aprobado es un documento que otorga todos los poderes a la AN. Antes todo el poder era para el Ejecutivo y ahora para la Asamblea”.

Sucre dice que “como es una situación inédita deben operar por analogía, hablando de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. Se está buscando crear una jurisprudencia a una situación o hecho político, y debe tener una flexibilidad con recubrimiento jurídico para tomar acciones”.

No estamos en 1958

También rechaza que quiera compararse la actual situación a lo que pasó en la Venezuela de Marcos Pérez Jiménez. Primero porque cuando el dictador decidió hablar en nombre de los militares pero le dio el poder a la Seguridad Nacional de Pedro Estrada, hubo una fractura militar, algo que en el presente no ocurre.

Segundo porque “es una fantasía” o “estirar el concepto” al pensar que la dictadura perezjimenista es comparable al ejercicio autoritario de Maduro en el poder. Resalta que existen medios de comunicación, y aunque el plebiscito de 1957 fue un punto de quiebre, en 2018 en el país se dieron elecciones ventajistas, pero resalta que hubo un proceso electoral en mayo y después otro municipal en diciembre.

“La comparación con Pérez Jiménez no me parece acertada, pero buscan construir un momento y esas son las apuestas políticas, todo el mundo lanzó una apuesta y si la oposición gana cobrarán. Mi olfato me dice que no va a funcionar como se espera que funcione. Eso no resuelve el problema de fondo que es el de control, debilitamiento de instituciones y no reconocimiento de las fuerzas políticas”.

Por ahora, Maduro apostará por resistir como lo dijo Diosdado Cabello este martes, 15 de enero, y la oposición por fracturarlo.

“Hoy te diría se espera más conflicto. A mediano o largo plazo hay que esperar que ocurrirá. El problema de fondo no veo que esté en línea o camino de resolverse, el problema que es recobrar la institucionalidad y reconocimiento de las fuerzas políticas. En el corto plazo será un conflicto político más intenso y todo dependerá de las resultantes ya que no se observa una permanencia exitosa del Gobierno o una transición exitosa de la oposición”, advierte.

Foto: Iván Ernesto Reyes

