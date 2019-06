Países europeos evalúan imposición de sanciones a funcionarios de Maduro, informa AP - Efecto Cocuyo

Varias naciones europeas evalúan una nueva imposición de sanciones a funcionarios de la gestión del gobernante Nicolás Maduro, a pesar de las divisiones que existen en torno al momento de llevar adelante cualquier acción por miedo a descarrilar una salida negociada a la crisis venezolana, informó la agencia de noticias Associated Press.

Según comentaron diplomáticos y miembros de la oposición venezolana, las restricciones financieras y de movilidad han sido sopesadas por cinco países (Reino Unido, Francia, Alemania, España y Países Bajos), previo a la presentación de la propuesta ante el Consejo Europeo. Cinco fuentes hablaron en condición de anonimato por no estar autorizados a hablar en público sobre las deliberaciones.

El grupo necesita subsanar divisiones internas antes de hacer una propuesta formal. Hay mayor consenso en sancionar a miembros de la Fuerza Armada y del poder judicial, quienes han sido claves en la detención de aliados del presidente de la Asamblea Nacional (AN) y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Está incluido el ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez; el director de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Jorge Márquez. Según comentaron las fuentes, el principal obstáculo para imponer las restricciones es la incertidumbre del impacto que podrían tener en el esfuerzo de mediación de Noruega.

“Nuestra prioridad no es imponer nuevas sanciones, pero tampoco relajar la presión de las existentes a miembros del gobierno venezolano”, dijo un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Luego de dos jornadas de conversaciones en Noruega, la oposición no aceptó una tercera ronda que estaba prevista para la próxima semana en Barbados.

Discreción

El pasado 29 de mayo, el Gobierno de Noruega pidió máxima discreción a las partes “a los fines de preservar el proceso que permita llegar a resultados”. En el comunicado se afirma que el oficialismo y la oposición mostraron su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional.

Juan Guaidó ha reiterado que no se prestará para “falsos diálogos” y no participará más en la “mediación” de Noruega si no es para discutir el cese de la usurpación.

Desde el 9 de marzo de 2015, funcionarios de la gestión de Maduro han recibido sanciones económicas de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, que implican la congelación de propiedades y bloqueo de la entrada a los países que emiten las restricciones.

Foto: referencial

Comentarios