Oficialismo “se la juró” a Guaidó y busca anular su figura, advierte Ricardo Sucre - Efecto Cocuyo

Anular. El riesgo de cárcel es alto para el líder opositor Juan Guaidó porque el oficialismo decidió asumir el “costo reputacional” para anular su figura, en opinión del politólogo Ricardo Sucre.

“El gobierno se la juró a Guaidó porque siente que es el responsable de las sanciones y de la crisis y tomó la decisión porque cree que tiene la pelea ganada, porque quiere provocar a la oposición y llevarla al conflicto, porque se siente apoyado por Rusia y China y porque busca desafiar a Estados Unidos”, explica el profesor universitario quien también es psicólogo social.

El contralor designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Elvis Amoroso, inició la escalada contra el dirigente de Voluntad Popular al anunciar su inhabilitación política por 15 años.

Cinco días después, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Nicolás Maduro, solicitó a la ANC allanar la inmunidad del presidente del Parlamento, acción que concretó el órgano chavista este martes 2 de abril.

Sobre el acto constituyente, Sucre expresa: “El gobierno de Maduro está dispuesto a pagar el costo de reputación porque prefiere garantizar una estabilidad interna, aunque lo consideren una dictadura, porque es mejor que pagar el precio de un conflicto político que se extienda en el tiempo”.

El analista agrega que el chavismo se activó después del 7 de marzo, cuando se produjo el primer megaapagón nacional, el más largo de la historia del país porque percibe que superaron pruebas difíciles como la juramentación de Guaidó, el 23 de enero; la operación para el ingreso de la ayuda humanitaria, el 23 de febrero; y los apagones sin que se produjera el quiebre en el componente militar.

“Ven que Guaidó no cuaja porque tiene el apoyo de 60 países que declaran, pero no accionan, que Estados Unidos amenaza con invadir, pero no se atreve”, afirma.

Sobre la intervención militar, la psicóloga social Colete Capriles considera que la cúpula oficialista busca provocar a Estados Unidos porque sabe que una acción unilateral será rechazada por el mundo y porque “usa el miedo a una intervención militar como factor de cohesión”.

Estrategia invertida

Para Sucre, Juan Guaidó es un dirigente que goza de buenas atribuciones, pero tiene una estrategia errada: “Es una persona horizontal, no tiene la prepotencia de otros actores, es sereno, activo, joven, fresco, de todos los presidentes de la Asamblea Nacional es el que tiene más cancha”, señala.

A su juicio, la ruta hacia la transición debió ser: elecciones libres, cese de usurpación y gobierno de transición porque el componente electoral es el factor que da legitimidad ante los militares.

“La oposición debe quitarle a su discurso el carácter insurreccional y llevarlo a la protesta reivindicativa e intentar introducir el tema electoral”, aconseja.

El politólogo argumenta que la Ley de Amnistía hace parecer que todos los militares son culpables y solo si se oponen a Maduro pueden negociar su protección y por eso no ha calado.

Otro elemento que cuestiona el profesor universitario es que la ley “impone realidades que son de otros países” como Chile y Argentina, pues la amnistía no figura de forma protagónica en los procesos de transición política en la historia venezolana. “No pasó ni con Juan Vicente Gómez ni con Marcos Pérez Jiménez”, manifestó.

Sobre Maduro, Sucre afirma: “es una curva, logra cierta superación y luego vuelve a caer en una crisis”.

Explica que el capital del dirigente oficialista no es solo el soporte militar, sino el proyecto político chavista que aún tiene 20% de apoyo y estructura de base con el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y los colectivos.

“Hay que ser menos mecánico con el chavismo, entender su naturaleza y no etiquetarlo. El error de la oposición ha sido repetir un manual de transición cuando en Venezuela no se cumplen los supuestos de ese manual, es como si el investigador trata de ajustar el sujeto de estudio al método”, concluye.

