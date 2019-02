OEA plantea crear grupo de expertos para “sanear” el CNE en Venezuela

Elecciones democráticas. El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) plantea la conformación de un grupo de expertos que trabaje en un diagnóstico sobre las debilidades y puntos críticos del sistema electoral venezolano “para presentar medidas que permitan corregirlos” y así poder convocar elecciones democráticas lo más pronto posible.

Los representantes del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (Deco) advirtieron que actualmente no existen condiciones mínimas para hacer comicios creíbles en el país y señalaron que la salida de Nicolás Maduro es una de las condiciones indispensables para reestructurar el Poder Electoral.

“No basta con cambiar a los rectores, los mandos superiores y medios también deben ser renovados. No es posible convocar elecciones libres bajo este régimen”, manifestó Brenda Santamaría, representante del Deco.

Santamaría también propuso que el presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó instale una fuerza de trabajo con autoridades electorales de las Américas para compartir buenas prácticas y asesoría durante todas las fases de preparación de la elección en Venezuela.

Las intervenciones más tajantes fueron las de las representaciones diplomáticas de Chile, Colombia, Argentina y Brasil a favor de Guaidó.

El representante de Nicolás Maduro ante el organismo, Samuel Moncada, también profirió un discurso subido de tono en el que calificó la ayuda humanitaria de “disfraz” que busca el derrocamiento violento de Maduro.

Mientras que la Comunidad del Caribe manifestó su rechazo al reconocimiento que hiciera Luis Almagro, en calidad de secretario general de la OEA, a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

“En mi calidad de secretario de la OEA he dado reconocimiento al acto que se enmarcó en el artículo 233 de la Constitución de Venezuela. El artículo 107 de la Carta de la OEA establece que la secretaría debe mantener relaciones con todos los estados legítimos: es esta una obligación a la que no puede renunciar y no es posible mantener el reconocimiento a dos gobiernos”, se defendió Almagro.

El funcionario también apeló a la resolución que aprobó la OEA, según la cual, Nicolás Maduro fue “reelecto” en un proceso que “carece de legitimidad y no acata las normas internacionales”.

Argentina repudió que Maduro impida el ingreso de la ayuda humanitaria y argumentó que la OEA “no puede permanecer indiferente: o se está a favor de la democracia o se está a favor de la dictadura”.

La delegación diplomática de este país pidió a todos los estados miembros apoyar al presidente (e) Juan Guaidó.

Brasil apoyo el ingreso de la ayuda humanitaria inmediata e insistió en que “la usurpación (de Nicolás Maduro) viola los principios de la convivencia democrática” lo que fue calificado de inadmisible.

Indició que las iniciativas de diálogo, como el Mecanismo de Montevideo, “no son útiles” en este momento.

El representante de Colombia lamentó que en Venezuela el 88% de los hospitales públicos no tengan insumos básicos y, aún en estas condiciones, Maduro no acepte medicamentos y medicinas.

Y Ecuador pidió a las Fuerzas Armadas “facilitar la circulación de la asistencia humanitaria”.

Denuncia de golpe de Estado

“El títere de Washington un día le ofrece amnistía y perdón a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, otro le ofrece sobornos, otro día las amenaza con asesinarlas con las fuerzas armadas de Estados Unidos. Ese títere obedece órdenes de Estado Unidos. En Venezuela el golpe de Estado fracasó”, sentenció Samuel Moncada.

Moncada aseguró que “los saqueadores se convierten en la madre Teresa de Calcuta para derrocar al Gobierno porque tienen que salvar a los hambrientos y enfermos que ellos mismos están produciendo”.

Denunció que EEUU le robó a Venezuela cerca de 30 millones de dólares en activos y recursos asociados a Petróleos de Venezuela.

“Sabemos que hay movimientos militares secretos en este mismo instante. Son los jinetes del apocalipsis”, concluyó.

