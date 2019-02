Ministerio Público abre procedimiento contra directivas “ilegítimas” de Pdvsa y Citgo

El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público abrirá una serie de investigaciones contra la directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo nombrada por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 13 de febrero.

En rueda de prensa este jueves 14 de febrero, Saab comentó que el procedimiento incluirá a los ciudadanos nombrados como embajadores “de forma ilegal“.

Calificó las designaciones de la AN como una “escalada” que inició con la “usurpación de la presidencia de alguien que nadie nombró”, refiriéndose al presidente de la AN y mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Simón Antunez, Gustavo J. Velásquez, Carlos José Balza, Ricardo Alfredo Prada y David Smolansky fueron designados por la AN para integrar la “junta ad hoc” de Pdvsa. El pasado miércoles también se nombró la directiva de PDV Holding Inc, Citgo Holding Inc y Citgo Petroleum Corporation.

Calificó la conducta de las personas nombradas por la AN como “conspirativa contra la paz y el orden constitucional”.

Resaltó que los únicos directivos de Pdvsa–Citgo son “los que se encuentran despachando desde sus oficinas” y han sido designados por el Ejecutivo nacional, como establece la Constitución.

A juicio del fiscal designado por la ANC, la Ley del Estatuto de Transición está llena de “contradicciones y aberraciones jurídicas“. Aseguró que la AN pretende “de manera delictiva apoderarse de todos los poderes públicos”.

Ayuda humanitaria

Saab dijo que la ayuda humanitaria es una “excusa” de las “potencias” para ocupar países. Mencionó que las ayudas humanitarias se rigen por los principios de independencia y neutralidad.

“La ONU (Organización de las Naciones Unidas) tiene una ofcina para la atención de asuntos humanitarios y lo hacen sin intervenir en la política interna de un país. El propio secretario de la ONU (Antonio Guterres) ha dicho que se entiende con el Gobierno de Nicolás Maduro“, concluyó.

El pasado 7 de febrero, el internacionalista Carlos Luna aclaró que la ayuda humanitaria puede provenir de donaciones hechas por países, de convenios bilaterales y fondos que se gestionan a través de agencias de cooperación internacionales. Lo más común es que provenga del sistema humanitario internacional a través de la ONU.

Comentarios