México acepta cartas credenciales de Arias Cárdenas como embajador de Venezuela - Efecto Cocuyo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este lunes, 19 de agosto, las cartas credenciales de los embajadores de Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Finlandia, India y Marruecos.

“Me entrevisté con los nuevos embajadores de Uruguay, Venezuela y Costa Rica. Se cumplió con el protocolo de entrega de cartas credenciales y conversamos con la fraternidad de amigos e integrantes de nuestra América”, apuntó López Obrador en un mensaje en redes sociales.

Señaló también que los nuevos embajadores de Finlandia, India y Marruecos cumplieron con el mismo protocolo.

“Dialogamos sobre nuestros pueblos y su diversidad cultural”, escribió el mandatario.

La entrega de credenciales de los diplomáticos se llevó a cabo en Palacio Nacional, en la oficina donde despacha el presidente mexicano y que se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Destacó el nombramiento del venezolano Francisco Arias Cárdenas, quien fue designado Embajador de Venezuela en México por Nicolás Maduro. El nombramiento de Arias Cárdenas ha sido criticado debido a que no fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN), conformada en su mayoría la oposición a Maduro.

Gobernador, candidato presidencial y diputado

Arias Cárdenas fue gobernador del estado Zulia en tres oportunidades. Las dos primeras entre 1995 y el año 2000 con el apoyo de Copei primero y después con el Movimiento Quinta República de Hugo Chávez, al ser miembro del grupo de comandantes que dio un golpe de Estado militar contra el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez en 1989.

En el año 2000 se enemistó con Hugo Chávez y fue candidato presidencial, al enfrentarlo en las elecciones que renovaron todos los poderes públicos en el país tras la aprobación de la Carta Magna de 1999. Después volvió al chavismo con el que fue representante de Venezuela ante Naciones Unidas, entre los años 2006 y 2008.

En el año 2010 fue elegido diputado a la AN por la entidad zuliana y dos años más tarde volvió a ocupar el cargo de gobernador del Zulia, al ser elegido en los comicios regionales de entonces. En el 2017 perdió la reelección ante el opositor Juan Pablo Guanipa, quien al no subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente no pudo asumir el cargo.

