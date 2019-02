Mensaje de Trump a militares es una disuasión para mandos medios y bajos, dice Carlos Luna

Disuasión. El discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que emplazó a los militares y civiles que sirven al gobernante Nicolás Maduro a quitarle su respaldo, es visto como un mensaje de disuasión para el internacionalista Carlos Luna.

A su juicio, en el siglo XXI en la teoría de las guerras más allá del enfrentamiento en el campo, las palabras de Trump en la Universidad Internacional de Florida son parte de la “guerra psicológica” o las llamadas estrategias de inteligencia y contrainteligencia, como lo concibe Mary Kaldor.

“Esto es una última ratio dentro de la escalada del término de disuasión, las guerras del siglo XXI no son guerras que se libran cuerpo a cuerpo, o en el campo de batalla a nivel físico, son guerras más de tipo sicológico y de inteligencia y contrainteligencia”, explicó a Efecto Cocuyo.

El docente universitario considera que aunque este mensaje puede cohesionar a los altos mandos militares en torno a Nicolás Maduro, incluso aquellos que se pueden beneficiar del tráfico de influencia o hechos de corrupción, puede tener un efecto contrario en los mandos medios y bajos, que como el resto de los ciudadanos sufren la crisis de la emergencia humanitaria compleja venezolana.

“Generará cohesión en mandos altos o los que estén en hechos de corrupción, pero en mandos bajos y medios que no tienen privilegios y sufren los avatares del apresto operacional que no es el mejor en los cuarteles, y que tampoco tienen la calidad de vida que tenían antes como la situación médica o alimenticia, insumos como uniformes y que realmente estos militares tengan una vida digna, son ciudadanos en uniformes y ven lo que se está ocurriendo afuera, puede significar un quiebre”, dijo Luna.

Para Luna, esta misma situación que no solo la padecen los militares sino el resto de sus familias puede convertirse el resquebrajamiento de la clase política dominante.

“Esos militares saben la situación de penuria que vivimos en Venezuela, y con esto podría generarse un quiebre a nivel medio o bajo del bloque dominante”, resaltó.

Ante cientos de venezolanos en Miami, Donald Trump dijo este lunes 18 de febrero lo siguiente:

“Increíblemente hay miembros de las fuerzas militares que apoyan a esta dictadura fallida, se están arriesgando, están arriesgando su futuro, están arriesgando sus vidas y el futuro de Venezuela por un hombre que es controlado por Cuba y protegido por una guardia privada de soldados cubanos”.

Y en seguida añadió: “Maduro no es un patriota venezolano, es una marioneta de Cuba, eso es lo que es. Y recuerden que cientos de millones de dólares solían ser pagados a Cuba, pero ya no más porque ya no tienen ese tipo de riqueza para poder hacerlo, las cosas están cambiando y están cambiando rápido”.

El mandatario estadounidense fue más allá en sus cuando, a mitad de su discurso de 32 minutos, dijo a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) que o siguen a (Juan) Guaidó en la recuperación de la democracia o sigan las órdenes de Maduro.

“Hoy tengo un mensaje para cada oficial que está ayudando a mantener a Maduro en su lugar. Los ojos del mundo están sobre ustedes, Hoy, todos los días y todos los días del futuro. No pueden esconderse de la elección que tienen ustedes, pueden elegir aceptar al presidente Guaidó y la oferta de la aministía para vivir sus vidas en paz y sus familias. El presidente Guaidó no busca la retaliación en contra de ustedes ni tampoco nosotros. Pero no deben seguir las órdenes de Maduro de bloquear la ayuda humanitaria y no deben amenazar con ninguna forma de violencia a los manifestantes pacíficos”, resaltó Trump.

Luna -sin embargo- difiere en el discurso cuando el presidente estadounidense dijo que mientras que Venezuela le dio petróleo a Cuba, La Habana convirtió a Venezuela en un estado policial.

Por el contrario, dijo que Cuba como no pudo en los años ’60 y ’70 del siglo XX entrar al país por la vía armada, aprovechó la coyuntura de Hugo Chávez a principios del siglo XXI para introducir el socialismo en América Latina.

“Fue una estrategia de política exterior y de influencia del régimen cubano, con espacios como el Foro de Sao Paulo, que penetró el socialismo y ubicó cuadros estratégicos como Venezuela. No pudo entrar al país por la vía armada, pero sí por la diplomacia blanda, la ubicación de cuadros estratégicos en la Fuerza Armada Nacional y Hugo Chávez fue uno de ellos”, sostuvo.

Mensaje familiar

La participación de Melania Trump al inicio del discurso y que fungió además como presentadora de su esposo, fue también un simbolismo clave con varias aristas por Luna:

1.- Mostrar el poder de la familia y la importancia que tiene para los latinoamericanos.

2.- “La tesis del destino manifiesto. Es ese discurso cargado de simbolismo religioso, valores universales y detrás de eso una acción política, pragmática, se trató de sensibilizar a la población para hacer el discurso mucho más emocional”.

3.- Y esto sirve de precampaña electoral, ante las presidenciales estadounidenses previstas para el 2020.

