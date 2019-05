"Me amenazaron de muerte", diputado Luis Florido pide protección en Colombia - Efecto Cocuyo

Un cuarto diputado de la Asamblea Nacional se pone a resguardo. Luis Florido confirmó que se encuentra en Colombia luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) oficialista ordenara enjuiciarlo por supuestamente incurrir en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.

“Me encuentro fuera del país, en Colombia, a resguardo de un régimen que está dispuesto a asesinar a un concejal lanzándolo de un piso 10, que está dispuesto a encarcelar a diputados de la Asamblea Nacional”, manifestó en un video que subió a sus redes sociales.

Aquí la otra parte del vídeo de mi pronunciamiento, sigamos luchando porque Venezuela lo vale ¡Fuerza Venezolanos! #10M pic.twitter.com/RoIwhAbWyl — Luis Florido (@LuisFlorido) May 10, 2019

El parlamentario aseguró que tomó la decisión porque ha recibido amenazas de muerte en varias oportunidades e incluso aseguró que asesinaron a uno de sus escoltas. “Me han hecho seis juicios por traición a la patria, mataron a uno de mis escoltas, me amenazaron de muerte en varias oportunidades, anularon mi pasaporte y me prohibieron salir del país y ahora violan mi inmunidad y me amenazan con sus paramilitares”, expresó.

Se solidarizó con Amérigo De Grazia y Mariela Magallanes, quienes se encuentran protegidos en la embajada de Italia en Caracas, y con Richard Blanco que permanece en la embajada de Argentina.

“Le pido al pueblo de Venezuela que confíe en (Juan) Guaidó y que atienda la convocatoria de calle. El trabajo del régimen es procurar que sintamos miedo, que nos escondamos, que no salgamos a las calles. Saquemos fuerza de donde no la tengamos, convirtamos el miedo en coraje, sabemos que la libertad está cerca, la fiera está herida, se está desangrando, procuremos que esto ocurra en paz”, dijo.

En siete días la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) le arrebató la inmunidad parlamentaria a 10 miembros del Poder Legislativo a pesar de que el artículo 200 de la Constitución establece que es la Asamblea Nacional la instancia que tiene la facultad de calificar a sus integrantes y autorizar su enjuiciamiento.

El primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacinal (Sebin) y se encuentra privado de libertad en un fuerte militar.

