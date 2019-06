Más de 16 mil dólares debe consulado de Venezuela a su arrendatario en San Francisco - Efecto Cocuyo

Odell López Escote | @odelopez

Al lobby del edificio 1700 ubicado en la esquina de la calle California y avenida Van Ness llegan no menos de quince venezolanos todos los días. Unos pasan desapercibidos con sus frases anglosajonas, a otros se les nota el acento extranjero. Sin distinguir entre viejos y nuevos residentes, todos buscan información sobre el consulado de Venezuela en San Francisco, California, cerrado desde enero de 2019 y el cual adeuda 16 mil 653 dólares con 73 céntimos por concepto de renta.

El alquiler mensual del local donde por años funcionó el consulado criollo es de 6 mil 844 dólares, por lo que la suma de dinero adeudada obedece al impago de dos meses y medio de alquiler, según un comunicado de Mosser, la empresa arrendataria que tiene más de cincuenta años en el mercado inmobiliario de California.

En marzo, la administración de Nicolás Maduro solo pagó 3 mil 878 dólares con 27 céntimos, por lo que quedó debiendo 2 mil 965 dólares con 73 céntimos. Mientras que los meses de abril y mayo se deben completos.

El 28 de enero de este año, cinco días después de que Juan Guaidó asumiera la presidencia interina de Venezuela, el cónsul de Venezuela en San Francisco, Antonio José Cordero Rodríguez, apareció en Caracas y se puso a la orden de Maduro en un acto público y televisado. Días antes el consulado ya estaba cerrado.

El “three day notice” pegado en la puerta del consulado es una especie de ultimátum antes de ejercer acciones legales y de confiscación por falta de pago y es precisamente lo que Mosser le advierte a la República Bolivariana de Venezuela.

“El propietario de los locales elige, y lo hace, declarar la pérdida del acuerdo bajo el cual usted ocupa dichas instalaciones”, advierte el comunicado de persistir la morosidad.

Para Gustavo Marcano, ministro consejero designado por Guaidó para la embajada de Venezuela en Estados Unidos, ese procedimiento no aplica porque “el consulado en San Francisco no es cualquier oficina. Una sede consular tiene prerrogativas establecidas en la Convención de Viena. No se le puede dar a Venezuela el tratamiento de cualquier inquilino. No es un desalojo tradicional. Ellos no pueden desalojar nada porque pudiera haber material que tiene que ver con identidad de venezolanos”, dijo en conversación con Efecto Cocuyo.

Entre Mosser y la embajada venezolana en EEUU ha habido contacto en dos oportunidades, reveló Marcano, quien además aseguró que la misión diplomática designada por el Departamento de Estado para esta transición, está en conocimiento de la situación del consulado de San Francisco y de otras ciudades como Nueva Orleans y Houston que podrían estar en situaciones similares.

Sin embargo, la arrendataria le está exigiendo a los diplomáticos pagar el monto adeudado para tener acceso a la propiedad, de la que por cierto, no se sabe en qué estado está por dentro, contó el exalcalde de Lecherías.

La recepcionista del edificio 1700 de la calle California asegura que muchos venezolanos de otras ciudades preguntan por la misma oficina. “De Los Ángeles, Phoenix (Arizona), Portland (Oregon), Las Vegas (Nevada), de todas partes. Yo realmente no sé qué decirles porque no tengo información. Ni siquiera sé si hubo mudanza en esa oficina”.

Efecto Cocuyo se comunicó con Amy Gorman, encargada de la administración del edificio para Mosser, pero prefirió no emitir comentarios al respecto. Por su parte, el vicepresidente Senior de Mosser, Jason Villarroel tampoco ofreció declaraciones.

Marcano estima que en un mes, él y una delegación diplomática podrían estar visitando San Francisco para solventar este diferendo y además promover el registro consular que determinará cuántos venezolanos viven en el área de la Bahía; como es conocida la región que conglomera ciudades como: San Francisco, San José, Oakland, Berkeley, Richmond, entre otras.

