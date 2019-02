Martha Lucía Ramírez: Maduro no puede romper relaciones que Colombia no tiene con él

La vicepresidenta colombiana, Martha Lucía Ramírez, respondió al anuncio de ruptura de relaciones con su país que informó más temprano el gobernante Nicolás Maduro, desde una concentración con sus seguidores en la ciudad de Caracas este sábado, 23 de febrero.

Para la segunda al mando del Ejecutivo de Iván Duque, Maduro es un dictador que usurpa el Palacio de Miraflores, con el que su país no tiene relaciones diplomáticas.

“Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él. Nuestro gobierno no ha nombrado embajador allá ni reconocemos embajador de Maduro pues su mandato terminó el 9 de enero. Es un simple dictador que ocupa por la fuerza Miraflores”, le respondió Ramírez a la periodista Patricia Janiot en su cuenta de Twitter.

Maduro desde la capital venezolana dio a conocer que rompía las relaciones con Colombia y dio plazo de 24 horas para la salida del país de todos los cónsules.

“La paciencia se agotó, no puedo seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el Gobierno fascista de Colombia”, manifestó Maduro.

Aunque el gobernante habló de embajadores, en Venezuela no está ese nivel de representación diplomática desde que durante el Gobierno de Juan Manuel Santos en enero de 2018, el embajador Ricardo Lozano fue retirado de la delegación diplomática en Caracas.

En ese entonces, quedó como encargado de negocios Germán Castañeda, quien era el máximo vocero del Gobierno colombiano en Venezuela.

Al asumir Duque la presidencia, se mantuvo la misma línea tras no reconocer el segundo mandato de Maduro e impulsar “el cerco diplomático” contra el venezolano, al que califica como un dictador.

Ramírez también se pronunció por la quema de gandolas cargadas con ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana, específicamente en la población de Ureña, en el estado Táchira.

“El presidente Iván Duque y el presidente Juan Guaidó ordenan salvaguardar ayuda humanitaria que llegará a Venezuela más temprano que tarde a salvar vidas humanas”, resaltó.

Guaidó es el presidente

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en la misma línea de la vicepresidenta aseguró que su nación no tiene relaciones con Nicolás Maduro.

“Colombia no reconoce el rompimiento de relaciones diplomáticas de Maduro porque (Juan) Guaidó es el presidente”, afirmó Holmes Trujillo

