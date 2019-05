Maduro asegura que a EEUU le mintieron sobre negociación para que dejara el poder - Efecto Cocuyo

El gobernante Nicolás Maduro aseguró este miércoles, 1 de mayo, que a Estados Unidos le mintieron, al referirse a las declaraciones del asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Jhon Bolton, de una supuesta negociación de funcionarios chavistas para que el líder oficialista abandonara el poder.

“Les hicieron creer que yo me iba a rendir, que me entregaba, que me iba a ir del país (…) Déjeme decirles que han sido engañados, engañaron al presidente Donald Trump y entraron en una olla de mentiras e intrigas”, aseguró en la movilización chavista por el Día del Trabajador que se realizó en Caracas.

El gobernante durante su intervención desmintió una supuesta planificación de tres de sus altos funcionarios para solicitarle abandonar el poder, asegurado por Estados Unidos, país al que acusó de dirigir el alzamiento militar del 30 de abril. También rechazó que fuera a huir del país como también dijeron funcionarios norteamericanos.

Este martes un grupo de militares se unieron al presidente encargado Juan Guaidó y al líder político Leopoldo López (quien rompió su arresto domiciliario) en las afueras de la base aérea en La Carlota, como parte de la Operación Libertad y el cese de la usurpación.

“¿Esa es la política de la oposición venezolana, las armas las balas el golpe de Estado? A partir de ahora se acabó el debate como proceso político? ¿Nos vamos a al lucha armada?¿Nos vamos a una guerra civil? Es lo que quiere la oposición y el imperialismo”, dijo.

Sin embargo, dijo que gracias a sus estrategias para controlar la rebelión de ese grupo de militares, apoyados por miles de venezolanos en todo el país, se evitó un enfrentamieno armado y derrame de sangre. Pero ratificó que ninguna acción militar lo derrocará.

“Aquí no son las balas ni los fusiles los que vana a imponer un presidente títere en el Palacio de Miraflores (…) Que ellos hagan todo lo que quieran hacer y lo neutralizaremos. Y el que se coma la luz, va preso”, aseveró el gobernante.

Maduro indicó que estas estrategias políticas y militares buscan quebrar al chavismo internamente para que “se destruya y le entregue el poder político a la oligarquía norteamericana”. Por ello pidió lealtad a las Fuerzas Armadas.

“Pido de todos, de las FANB, del Estado venezolano, la máxima lealtad a esta historia hermosa que estamos escribiendo”, expresó.

Maduro también reiteró que los cuerpos de seguridad de su gobierno están en la búsqueda de los militares involucrados en la sublevación y de los líderes políticos que participaron. Sin embargo, Guaidó se presentó sin inconvenientes este miércoles en las calles de Caracas, recibido por miles de simpatizantes.

Y advirtió que “quien se coma la luz le caerá todo el peso de la ley”, para señalar que no permitirán más hechos de esta naturaleza.

“Cambios de gobierno”

Un “plan de cambios y rectificación” en las políticas de su administración. Para ello convocó a sus simpatizantes y funcionarios a una “jornada de diálogo, acción y propuestas” los días sábado 4 y domingo 5 de mayo.

“Quiero asumir un plan para cambiar todo, mejorar todo y rectificar los errores en medio de la batalla. Convoco al congreso bolivariano de los pueblos”, expresó Maduro.

Según explicó, la intención de este evento “en el que participarán más de 80 organizaciones sociales”, al cual también invitó al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y que consiste en “tres niveles de trabajo”, es aplicar cambios y corregir las fallas dentro de su gobierno, pero sin salirse del modelo político que dirige.

“En esta oportunidad no debemos aflojar. Vamos a las grandes rectificaciones y cambios”, expresó.

Foto: Prensa presidencial.

