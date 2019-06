Solo 29% cree que Maduro salió fortalecido después del 30A

La percepción que tienen los ciudadanos sobre las consecuencias de los eventos del 30 de abril de 2019 se desmarcan de la mayoría de los análisis políticos que se han ofrecido hasta la fecha.

Según el estudio de opinión pública de la firma Datanálisis mientras 28,9% de los ciudadanos consideran que estos sucesos fortalecieron a Nicolás Maduro, 39,4% considera que a pesar de los resultados políticos del 30 de abril, Juan Guaidó resultó beneficiado. Ante esta disyuntiva 31% de los ciudadanos declina o no saben cómo responder.

Si la percepción de los ciudadanos se filtra por su autodefinición política destaca que 67% de los opositores y 24,5% de los independientes creen que Guaidó salió fortalecido.

En el estudio de Datanálisis se indica que 42% de los venezolanos se definen como opositores a Maduro, 12,6% se consideran chavistas y 43% sostienen que son independientes

Los ciudadanos tampoco valoran negativamente la liberación de Leopoldo López. Según Datanálisis 49% tiene una percepción positiva de esta acción, mientras 15,9% la rechazan abiertamente. No obstante, no puede obviarse que un tercio de los ciudadanos declina responder o no tiene una opinión formada sobre las acciones que permitieron que López abandonara su arresto domiciliario.

Si la liberación de López se analiza por autodefinición política destaca que 81% de quienes se dicen opositores valoran positivamente la acción, al igual que 32% de los independientes. Incluso, resulta significativo que 30% de quienes se dicen chavistas prefieren no opinar sobre este hecho.

La presencia de López junto a Guaidó en los eventos del 30 de abril tampoco generaron rechazo entre los ciudadanos. Según el estudio de Datanálisis 50% valoró positivamente que López acompañara a Guaidó. Solo 16% de los venezolanos consideren negativa esta acción. Como ocurre con otras interrogantes sobre el 30 de abril un tercio de los ciudadanos rechaza o no sabe como responder.

Si se agrupan a los ciudadanos quienes creen que los eventos del 30 de abril perjudicaron a Guaidó y a la vez rechazan la liberación de López se descubre que en su mayoría son quienes se dicen chavistas. En concreto 54,4% de quienes respaldan a Maduro se incluyen en este grupo al igual que 18% de los independientes y 6% de los opositores.

Acción legítima en vez de golpe

La mitad de los venezolanos considera que los hechos del 30 de abril constituyeron una acción legítima de los militares venezolanos en apoyo a Guaidó. Con esta idea concuerdan 76% de los opositores, 44% de los independientes y 6,9% de los chavistas.

Según el estudio de Datanálisis uno de cada tres venezolanos considera que el 30 de abril ocurrió un Golpe de Estado contra Maduro. Esta es la percepción de 79% de los chavistas, 28% de los independientes y 16,9% de los opositores.

A partir de los eventos del 30 de abril la percepción de los ciudadanos sobre la cohesión y respaldo de la Fuerza Armada a Nicolás Maduro se orienta a suponer que la institución militar está dividida entre quienes apoyan y rechazan a Maduro.

Para 22,8% de los chavistas, 65% de los independientes y 83% de los opositores los eventos del 30 de abril demuestran que la Fuerza Armada está fracturada.

Como ocurre en otros estudios de opinión pública la mayoría de los ciudadanos consideran que la actuación de la Fuerza Armada es indispensable para concretar un cambio de Gobierno. Así piensan 71% de los venezolanos.

La vía violenta

Unas conclusiones similares se encuentran en el último estudio de opinión pública de la firma Datincorp. Según los resultados de esta encuesta 46% de los ciudadanos consideran que la solución a los problemas de Venezuela pasan por una acción violenta. Este grupo se compone por 9% de los ciudadanos que considerar que la mejor forma de producir un cambio político pasa porque se genere una rebelión popular, 23% se inclina a creer que la única opción viable es que ocurra una intervención militar extranjera, mientras 14% sostiene que un golpe de Estado sería la forma para resolver el conflicto.

Por otra parte 37% de los ciudadanos sostiene que la mejor opción para producir un cambio político pasa por una negociación entre el gobierno y la oposición.

Entre el grupo de los venezolanos que creen que la solución a la crisis es por la vía violenta (46% de la población) el resultado de los eventos del 30 de abril no afectó su estado de ánimo.

Entre este grupo 38% sostiene que después del 30 de abril el ánimo y la esperanza entre quienes aspiran a un cambio en el poder es mayor, mientras 31% asegura que sigue igual.

Apenas 26% cree que la esperanza porque se concrete una nueva dinámica política es menor en este momento a la que existía antes del 30 de abril.

A diferencia de Datanálisis, en Datincorp se concluye que para la mitad de los ciudadanos los eventos de calle encabezados por Guaidó y López fueron un Golpe de Estado fallido.

Más de la mitad valora positivamente a Guaidó

La mayoría de los referentes políticos del país reciben una valoración negativa de los ciudadanos cuando se les pide que evalúen su labor por el bienestar del país.

Destaca el caso de Maduro que es valorado negativamente por 84% de los ciudadanos.

Entre los referentes de las fuerzas políticas que adversan a Maduro, el exgobernador de Lara, Henri Falcón, es valorado negativamente por 67% de los ciudadanos, mientras el exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski es mal valorado por 63% de los ciudadanos.

En el caso de María Corina Machado 50% de los ciudadanos perciben negativamente su labor por el país. No obstante hasta 36% de los venezolanos tienen una evaluación positiva de su actuación.

Solo Leopoldo López y Juan Guaidó tiene un balance positivo en este estudio de Datanálisis. En el caso de López, 41,5% valora negativamente su desempeño, mientras 48,8% lo describe positivamente.

Entre quienes dicen que la labor de López por el país es positiva se encuentran 75% de quienes se dicen opositores, 35% de los independientes y 7,9% de los chavistas. Por rango de edad destaca que mientras más joven es el encuestado, mejor valoración tiene de López.

Por otra parte, Guaidó sigue siendo el líder político que mejor percepción genera entre los ciudadanos.

Aunque 36% describe negativamente su labor por el país, 56,7% dice que su actuación es positiva.

Este grupo se compone de 17% de los ciudadanos que piensan que su labor es regular hacia buena, 23,9% que la describe como buena y 15,8% que asegura que su desempeño es muy bueno.

Si se analiza la valoración positiva de Guaidó por autodefinición política se obtiene que 87,5% de los opositores, 44,8% de los independientes y 4,4% de los chavistas tienen una imagen positiva de su actuación.

Según Datanálisis si en este momento se realizara una elección presidencial y los candidatos fueran Maduro y Guaidó apenas 9,8% respaldaría que Maduro permanezca en el poder, mientras 35% apoyaría al presidente de la Asamblea Nacional. Ante este escenario 25% declina manifestar por quién votaría.

Ficha técnica

El estudio de Datanálisis se realizó entre 11 y 18 de mayo. Consistió en 800 entrevistas en hogares a personas mayores de 18 años de los estratos III, II y I de la población. El estudio cuenta con un error máximo admisible de +/- 3,46% y un nivel de confianza de 95%. El estudio es parte de la serie mensual Omnibus que hace la encuestadora para todos sus suscriptores.

