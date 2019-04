Lo que debe contemplar un proceso de negociación para la transición, según Francisco Alfaro - Efecto Cocuyo

El cese de la usurpación en Miraflores pasa por una negociación aunque “todas las opciones estén sobre la mesa”, en opinión del analista político Francisco Alfaro. La oposición debe equilibrar las amenazas y los incentivos ofreciendo un acuerdo que garantice al oficialismo un rol en el futuro del país si quiere asegurar la estabilidad de un Gobierno de transición.

El especialista en temas de paz y conflictos explica que deben combinarse elementos de la justicia transicional y la justicia restaurativa para ofrecer incentivos, compensar a las víctimas y evitar la impunidad.

“En la coalición de Guaidó el mecanismo de fuerza es externa, no depende de él y esa es una variable que no se puede desmerecer. En el hipotético caso de que Nicolás Maduro no esté en el poder, hay fuerzas parapoliciales (prooficialismo), con un importante armamento, y si no se busca un mecanismo para que estos grupos sean apaciguados, desmovilizados y no se les da espacio en un Gobierno de unidad nacional los niveles de ingobernabilidad serán muy altos”, señala.

Recuerda que en el caso colombiano, país que tuvo el conflicto armado más largo de América Latina, la guerrilla con aproximadamente 30 mil personas armadas no pudo ser derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado y causó mucha perturbación.

“Cualquier salida que procure la gobernabilidad futura debe ser consensuada. En Venezuela hay al menos 75 mil personas en armas que harían ingobernable el país”, afirma.

Alfaro comparte el planteamiento del analista político Dimitris Pantoulas sobre la necesidad de lograr un “acuerdo de reparto de poder” que garantice la permanencia y participación de todas las fuerzas.

Un acuerdo de este tipo debe plantear una reforma electoral que garantice los principios de representatividad y proporcionalidad. Actualmente el sistema electoral venezolano es mayoritario (donde el ganador se queda con todo).

La presión interna con la protesta social también es clave durante el proceso.

¿Intervención militar?

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, manifestó públicamente que sería “prematuro” activar la opción de fuerza militar para resolver la crisis política en Venezuela.

La afirmación revela que Estados Unidos apuesta a la asfixia económica del régimen de Nicolás Maduro en opinión de Alfaro. “El deterioro de los servicios públicos pasó una nueva línea roja que se va a agravar cuando comiencen a sentirse los efectos de las sanciones en escasez de gasolina, problemas de transporte y más desabastecimiento. El panorama se va a agravar y esa es una de las apuestas (de EEUU) que la crisis económica aumente la presión popular sobre Maduro en los próximos meses”, sostiene.

No obstante, el politólogo no descarta la opción de fuerza externa.

Amenaza interna

Para el analista, el colapso del país puede detonar el quiebre en la coalición oficialista aunque advierte sobre el papel de la Fuerza Armada Nacional.

“Uno no sabe si ante una situación coyuntural (la Fanb) actuaría como un conjunto como ha sido desde principios del siglo XX o se faccionaria a la hora de un momento crucial lo que sería más preocupante porque eso puede llevarnos a una guerra civil”, advierte.

