Las interrogantes de Antonio Ledezma tras la detención de Juan Guaidó

El exalcalde mayor de Caracas y dirigente de Alianza Bravo Pueblo en el exilio, Antonio Ledezma, se pronunció tras la detención y posterior liberación del diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

A través de un video en su cuenta de Twitter, Ledezma rechazó el suceso este domingo, 13 de enero. “Condenamos enérgicamente el secuestro del que fue víctima el diputado Juan Guaidó, quien al mismo tiempo ejerce temporalmente la presidencia constitucional de Venezuela”, afirmó el político venezolano.

Ledezma lanzó varias interrogantes en un video de un minuto y 40 segundos, en el que además cuestionó al gobernante Nicolás Maduro y otros dirigentes del chavismo como Diosdado Cabello.

“Pero no hay mal que bien no traiga porque esta barbaridad también delata el descalabro y el desmoronamiento del régimen para preguntarnos ¿quién gobierna?, ¿quién manda en esas mafias?, ¿es un pleito de los capos?, ¿es una orden de Maduro?, ¿fue una contraorden de Diosdado?, ¿hubo rebelión en el sector militar que contrariaron esa arbitrariedad?”, se preguntó el exalcalde mayor.

Además, fustigó la versión del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien señaló a unos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de haber actuado de “forma unilateral, tras confirmar de esa manera que sí fueron miembros de la policía política quienes llevaron a cabo la detención arbitraria de Guaidó.

“Este acto arbitrario no tiene excusa, han podido ser 1, 2,3 o 4 minutos. Ese argumento peregrino de los voceros de la narcodictadura que no hayan cómo justificar este atropello de que lo detuvieron para protegerlo, ¿lo protegen sacándolo a empujones de su camioneta?, ¿amenazándolo con colocarle esposas?, ¿agrediendo verbalmente a su esposa?. Esta es una dictadura que está en una fase terminal, están desesperados porque ya no tienen más pretextos para justificar la usurpación del poder”, reiteró Ledezma.

Opinó además que esta detención es un mensaje para los venezolanos: tiene que darnos una idea clara a todos los venezolanos del camino por donde vamos, que vamos camino a la definitiva libertad de Venezuela”.

Cómo fue detenido Guaidó

El presidente de la AN fue detenido la mañana de este domingo, 13 de enero, cuando iba junto con su esposa a La Guaira, donde la oposición realizaba un cabildo abierto para discutir la ruta a seguir para el 23 de enero.

Funcionarios del Sebin lo bajaron de su camioneta a empujones, lo introdujeron en otro vehículo y lo llevaron a paradero desconocido por más de 20 minutos. La aprehensión de inmediato trajo la condena nacional e internacional por la medida contra Guaidó.

Después de su liberación, se dirigió a Caraballeda donde acusó al gobernante de Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado contra “el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y toda Venezuela“.

Lea también:

Foto: Noticiero 52

Comentarios