"La política no está hecha para cobardes", mensaje de Edgar Zambrano tras 100 días detenido - Efecto Cocuyo

Este 16 de agosto el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano cumple 100 días detenido. Más de tres meses que su familia ha vivido en zozobra. Sin embargo, el parlamentario les transmite un mensaje claro: La política no está hecha para cobardes.

“Han sido 100 días difíciles, de incertidumbre y zozobra. De angustia”, expresó su hija, Soley Zambrano, en conversación con Efecto Cocuyo.

Zambrano, diputado de Acción Democrática, fue detenido el pasado 8 de mayo, cuando salía de la sede de este partido en La Florida, cuando fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y llevado remolcado por una grúa cuando aún se encontraba dentro de su vehículo.

El procedimiento sucedió en violación a su inmunidad parlamentaria, porque fue la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la que asaltó su inmunidad, acción violatoria al artículo 200 de la Constitución.

Su audiencia de presentación fue hecha sin presencia de sus abogados y de manera clandestina la madrugada del 10 de mayo. De acuerdo a una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la presentación de él y las otras cuatro personas con las que fue detenido, se hizo ante un Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Función de Control, con competencia en casos vinculados al terrorismo.

Al diputado le acusan de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y al odio continuado. El TSJ, los calificó como delitos comunes en flagrancia, por lo cual, aseveró el organismo, no procedió antejuicio de mérito.

Sin embargo, el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal explica que un delito flagrante es “aquel que se acaba de cometer o el que se esté cometiendo”. Y Zambrano fue capturado ocho días después de los actos delictivos que se le acusa: el alzamiento militar del 30 de abril.

No obstante, desde su detención -hace 100 días- no se le ha realizado su audiencia preliminar, que corresponde a no más de 20 días hábiles. Estaba pautada para el 1 de agosto, pero los tribunales no dieron despacho ese día. De hecho, desde el 21 de junio hasta agosto, solo han dado despacho 6 días.

“¿Si hay delito por qué han tardado tanto?, porque hay un retraso procesal”, dijo Zambrano, su hija, quien, además, es abogada.

Los otros privados de libertad, que arrestaron junto al diputados, son los ciudadanos Rosario Pedro, Abrahan Rodríguez, Martín Hernández y Martín Peña, por la presunta comisión del delito de obstrucción a la justicia.

Además, la defensa privada del diputado no ha sido juramentada, también por falta de despacho en tribunales. Tampoco le indicaron a los familiares para cuándo estaba pautada nuevamente la audiencia preliminar.

“No solo se hacen las diligencias jurídicas por él sino por las cuatro personas que lo acompañan. Ha sido una violación sistemática de sus derechos fundamentales. in despacho no se pueden hacer los movimientos jurídicos”.

El artículo 49 de la constitución establece que cada detenido tiene derecho al debido proceso y la legítima defensa. En el caso de Zambrano, su hija aseguró ha sido víctima de retardo procesal y no ha gozado del debido derecho.

“Tener acceso al expediente no se ha podido porque no tiene defensa juramentada. No hay ningún debido proceso. Para nosotros probar que no hay delitos para comprobarle a papá”.

Junto al diputado Juan Requesens, Edgar Zambrano es el segundo parlamentario detenido en Venezuela. El vicepresidente del Parlamento se encuentra recluido en Fuerte Tiuna, a pesar de ser un civil.

“Es incorrecto jurídicamente porque es un civil no un militar”.

Cuatro días de visita

En los 100 días de detención, su familia solo ha podido verlo en cuatro ocasiones. La primera vez fue el 20 de julio, día de su cumpleaños: 73 días después de su arresto. Las visitas han sido a través de un vidrio en un pequeño cuarto; no han tenido contacto directo con él.

Después de la huelga de hambre que sostuvo el parlamentario por 10 días se encuentra bien alimentado, afirmó su hija. Está firme y fuerte moralmente, o como lo describe su hija, es un roble. Cada vez que tiene una oportunidad Zambrano les envía un mensaje a los seguidores de su partido:

“El nos manda a trabajar por el país, por una Venezuela con democracia. El sabe que esta generación vive un momento difícil”, dijo su hija.

Foto: Iván Reyes.

