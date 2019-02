“La noche de la dictadura en Venezuela llegó a su final”, afirma Iván Duque en la OEA

Cerco diplomático. En su derecho de palabra ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), este viernes 15 de febrero, el presidente colombiano Iván Duque afirmó que “la noche de la dictadura en Venezuela llegó a su final”.

“Esto no es una discusión de cuánto podrá durar la usurpación, el cerco diplomático que se ha logrado contra esa dictadura es irreversible y tenemos que estar a la altura para que esa esperanza no se amaine y para que los días de la usurpación estén contados. La noche de la dictadura en Venezuela no será eterna ya le llegó su final”, sentenció ante el cuerpo diplomático de los países miembros.

El jefe de Estado insistió en que los países integrantes de la OEA deben fortalecer el cerco diplomático contra Nicolás Maduro y exhortar a la Fuerza Armada venezolana a prestar su lealtad al presidente (E), Juan Guaidó, “para que pronto llegue el fin de esta terrible etapa de violencia y persecución política”.

Alertó que Latinoamérica vive hoy la peor crisis humanitaria de su historia reciente y la peor crisis migratoria de la historia “producto de una dictadura”. “Estamos viendo a hermanos cruzar la frontera con hambre y frío en los huesos y eso amerita que hablemos las cosas con sinceridad”, expresó.

Precisó que en Colombia viven aproximadamente 1,2 millones de venezolanos que huyeron de la crisis política, económica y social que atraviesa su país.

“Esas personas que han cruzado la frontera necesitan una acción continental que les de esperanza, denunciar los atropellos de esa dictadura es un deber a la luz de la Carta Democrática, el silencio nos hace cómplices como diría Martín Luther King”, manifestó.

Se espera que a las 3:30 de la tarde de este 14 de febrero el foro internacional debata la crisis en Venezuela.

Vea la intervención completa aquí:

🎥 #EnVivo | A esta hora el Presidente @IvanDuque asiste a la Sesión Protocolaria de la OEA. https://t.co/ny7p6PRhce — Presidencia Colombia (@infopresidencia) February 15, 2019

