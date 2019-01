Juan Guaidó: “Ejerceremos nuestras competencias sin sucumbir a las presiones”

Transcripción de la entrevista realizada por Luz Mely Reyes al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para un especial de #ConLaLuz transmitido el viernes 18 de enero de 2019.

– LMR: Bienvenidos a esta emisión especial de #ConLaLuz. Estamos en el despacho del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó. Ustedes enviaron unas preguntas, así que comencemos. Usted dijo que había que construir el apoyo de popular, de la comunidad internacional y el apoyo a nivel de las Fuerzas Armadas. Ese apoyo popular ha ido creciendo con los cabildos, se nota un respaldo firme en la comunidad internacional y nos preguntamos ¿qué tanto ha avanzado en ese apoyo institucional que se necesita en la Fuerza Armada?

– JG: Venezuela nació en un cabildo y podríamos renacer en algunos cientos de ellos en este momento. Lo segundo es que tiene que ver también con el entendimiento de que todos los factores son necesarios. Hoy somos mayoría, lo hemos sido y tenemos que ejercerla. Pero esa mayoría se construyó; se hicieron partidos políticos, se ganó el parlamento nacional, se ganó beligerancia a nivel internacional. Entonces hay que aglutinar esos factores. Pero la gran diferencia es que si miedo, sin tapujos, comenzamos a hablar claramente a las Fuerzas Armadas, como un actor de la sociedad que también está pasando problemas en el seno de su familia. Que han desertado, que han pedido la baja, que hay 3 mil 600 bajas forzosas.

Habiendo probado ya todo, a nivel de ciudadanía, habiendo votado, ganado elecciones y el parlamento que nos dio beligerancia en el mundo entero; hemos no votado y la gente no reconoce a Nicolás Maduro. Hemos protestado y ganamos reivindicaciones, aunque nos han asesinado, encarcelado, perseguido. Toda esa confabulación de factores es necesario alinearlas todas en este momento para lograr lo que nos hemos planteado en tres fases: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y una elección libre que de estabilidad, gobernabilidad, garantías al que pierda y las bases para la reconstrucción de las instituciones y por supuesto, el país.

– LMR: Cuando usted venía entrando a su oficina estaba conversando con Aznar. Entiendo que lo ha llamado muchísima gente y también se reunió con muchísima gente dentro de Venezuela. ¿Cómo está manejando las presiones de aquellos que dicen que se ponga la banda ya?

– JG: El Grupo de Lima cuando habla de transferencia de competencias tuvo un acierto. Sabemos que Nicolás Maduro no va a tener una epifanía y se va a dar cuenta que se robó unas elecciones, que destruyó el país, que tenemos 53 por ciento de contracción del PIB. Eso no va a pasar. Para que sea efectivo para que el cese de la usurpación tenemos que empezar a ejercer las competencias que nos da la Constitución. Hablar primero con la verdad.

Nicolás Maduro tiene hoy la banda presidencial ¿Es presidente de Venezuela? No.

Tiene la medalla y los símbolos del poder que ha usurpado, robado. Es el voto popular lo que elige al presidente. Nosotros hemos dicho que nos acogemos a la Constitución, que vamos a ejercer nuestras competencias. Eso tiene que ver con el 233, con el 333, con el 350. Si sumamos todo eso nos da la palabra libertad, democracia.

Yo entiendo que lo queramos ya, que lo queramos hace tres años. Entiendo ese sentido de urgencia que pueden tener los pacientes del JM de los Ríos, de los pacientes renales que tienen sentencia de muerte por no poder hacer la diálisis.

Estamos en esa construcción de capacidades y vamos a ejercer nuestras competencias no sucumbiendo a presiones, sino siguiendo una ruta que hemos establecido y una estrategia que nos va a llevar al plan país, porque tenemos que hablar de ese futuro y no solamente de la tragedia que se ha convertido la cotidianidad en Venezuela.

– LMR: Usted forma parte de Voluntad Popular, que ha sido conocido como uno de los partidos de la línea radical de la oposición venezolana. Voluntad Popular impulsó, acompañó y lideró junto a otro el grupo de partidos políticos y demás aliados, la llamada Salida de 2014 ¿Qué lecciones le dejó La Salida?

– JG: La necesidad de la lucha de calle, reivindicativa, de ejercer nuestros derechos con firmeza. También estar dispuestos a sacrificar todo por la libertad y la democracia en Venezuela. Nosotros en lo personal, como partido trajo grandísimos costos, impagables algunos. Daniel Ceballos, Leopoldo López, Carlos Vecchio, que tiene muchos años en el exilio. Los alcaldes y otros obligados a desterrarse, Darío Ramírez. Esta generación le tocó forjarse y labrarse en sacrificios. Entendimos la necesidad de articulación, de estar con todos los factores, no solo de oposición. Fíjate que La fiscal que acusa a Leopoldo es Luisa Ortega… también tuvimos que aprender de perdón. Miguel Rodríguez Torres, hoy también tras las rejas…

– LMR: ¿Con Miguel Rodríguez Torres ha tenido algún tipo de comunicación?

– JG: No directamente con él, pero si con el grupo político que él representa. Entendemos la necesidad de articular, porque no se trata de torcer brazos ni quebrar rodillas. Se trata de estrechar manos y traernos a gente para esto. Para el chavismo es el doble de difícil que para nosotros.

– LMR: ¿Qué le diría a ese chavismo. Hay como tres chavismos, el que no apoya a Maduro, el chavismo disidente y que le dirías al chavismo que apoya hoy a Maduro.

– JG: Vénganse para acá, hermano. Maduro no protege a nadie. Ya lo vivieron en el Sebin cuando me secuestraron hace unos días. Alguien dio una orden, capaz una contraorden y hoy están presos por esa violación a la Constitución. En algún momento sabremos la verdad, como sabremos la verdad de lo que pasó en la avenida Bolívar. Pero a ese chavismo que la está pasando tan mal como nosotros y que está doblemente frustrados porque tampoco ven alternativa aquí, le decimos que aquí hay alternativa, aquí hay un plan país y se protege al ciudadano, el respeto a la norma y a la forma.. Yo le digo que venga al debate, al encuentro.

Por ahí el conductor del programa de chismes de los miércoles hablaba de una contramarcha. A ese chavista que llamaron a la calle, yo le digo que vaya y escuché lo que tiene que decir incluso el señor que usurpa la presidencia y después que nos acompañe y escuche lo que tenemos que decir. Yo quiero hablarle a usted también porque nosotros somos el parlamento de todos los venezolanos y estamos legislando para salvaguardar el patrimonio público, que no se lo sigan robando como usted sabe que se lo están robando. Estamos creando garantías y amnistías para personas que van a colaborar con la reconstrucción del país. Ayúdenos también a que llegue la ayuda humanitaria. Le decimos entonces, vénganse para acá.

– LMR: Los usuarios de Efecto tienen varias preguntas. Cuéntanos Reinaldo…

La mayoría de las personas que están conectadas a través de Periscope preguntan ¿qué va a pasar el 23 de enero y cuál es el objetivo de esta movilización?

– JG: Gracias a los que nos están viendo y siguiendo por estar vía. Creo que este momento es fundamental para informar bien. Hemos sido víctimas de las falsas noticias, así que vamos a informarnos bien. Hemos construido esto como un gran encuentro de empoderamiento con el ciudadano. Nuestra primera audiencia somos nosotros mismos. Hace un año hicimos una asamblea en Santa Rosa de Lima y había 28 personas. Esta semana estábamos los mismos, pero eran miles de personas. Así que lo primero es reconocernos como mayoría que tiene el poder de ejercer el cambio. Eso es lo primero para el 23, que nos reconozcamos poderosos para poder cambiar el país y nos reconozcamos mayoría para nosotros ejercer los cambios.

El segundo mensaje importante ese día que vamos a dar a las Fuerzas Armadas.

Y por último, los siguientes pasos esta ruta. Cómo vamos a avanzar y cuáles son los logros de ese día. No es solamente en Caracas, hay más de 50 concentraciones a nivel nacional y en el mundo hay muchas más. Entonces también importante, que consulten fuente oficial, sus diputados del circuito, las cuentas de la Asamblea Nacional, de los partidos políticos, del Frente Amplio, del Congreso Ciudadano; las fuentes donde está la información de cada sector, así que deben estar muy pendientes.

Usted ha hablado sobre la amnistía. ¿Qué elementos cree son claves para que las personas tanto de las Fuerzas Armadas como de otros sectores comprendan que pueden venirse para acá sin temor a ningún tipo de represalias?

– JG: Ese fue un primer paso. Está la disposición de conversar con todos los sectores. Esa ley de amnistía, más allá de los detalles. Yo entiendo lo difícil y duro que es esto, porque aquí hay víctimas de represión, asesinados políticos, torturas, masacres, como la de Oscar Pérez. Tenemos muchas cicatrices como las que yo todavía tengo producto del secuestro que me hicieron, pero que van sanando como tiene que sanar Venezuela.

– LMR: Yo quería que habláramos de ese episodio, porque había gente muy confundida. ¿Le puede pasar a la audiencia de Efecto Cocuyo que fue lo que pasó ese día? Lo que usted vio, no las teorías conspirativas.

– JG: Ellos no pudieron esposarme, no porque no tuvieran la fuerza física, eran más de doce funcionarios, pero no tuvieron la voluntad de hacerlo. Me engancharon una mano para halarme del vehículo en el que me trasladaba con mi esposa y dos personas que trabajan conmigo. No hubo forcejeo en realidad. La patrulla del Sebin me interceptó, yo venía hablando por teléfono. Los funcionarios nos apuntaron, abrieron las puertas, ellos estaban muy nerviosos.

Me subieron a una camioneta, dieron la vuelta sentido a Caracas. Yo iba hablando con ellos y a estas alturas no se si fue a motus propio que decidieron hacerlo o recibieron una orden, porque llamada no hubo. Después de llegar a Catia, volvieron a dar la vuelta sentido La Guaira. Yo no lo tengo claro, como no lo tiene claro el gobierno que se echan la culpa entre ellos. Vimos una versión de Jorge Rodríguez, al día siguiente otra de Arreaza, luego otra del conductor del progama de chismes de los miércoles. Allí ni siquiera ellos tienen una versión oficial.

– LMR: ¿Qué le dijo su esposa después de este incidente?

– JG: Lo primero un gran abrazo. Pensé en mi madre, en mi hija y la fortuna de poder verla de nuevo en la noche. Esa fortuna no la tienen los que están presos como Juan Requesens, como Fernando (Albán). También como Nelson Martínez que murió en un calabozo por falta de atención inmediata. Y yo hago referencia a esto porque no protegen a nadie, no importa si colaboras con el régimen. Yo quiero saber ¿qué están pensando los funcionarios del Sebin cuando den una orden de detener a alguien? ¿lo van a hacer o no lo van a hacer?

Yo creo que se hace mucho más daño el régimen en este terrible momento que arrastran al país. Cuando Maduro decide usurpar, no solamente él se pone mal, sino que ha arrastrado y es absoluta responsabilidad de él y los que están en Miraflores en este momento.

– LMR: Tenemos más preguntas de nuestros usuarios.

Diputado usted el día viernes se apegó a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución Eso generó polémica porque la Asamblea Nacional emitió un comunicado donde decía que usted había asumido como Presidente. Eso hasta ahora todavía muy poca gente lo entiende y la mayoría de los usuarios pregunta ¿está dispuesto a anunciar a la comunidad internacional que asume el Poder Ejecutivo y que sea reconocido como Presidente del país?

– JG: Hoy hay un tema con la banda y la banda la secuestra Maduro. Eso no hace a Maduro presidente, ni lo hace primer mandatario ante Estados Unidos, Paraguay, Chile, Argentina y la Unión Europea. Secuestro el poder y cuando nosotros dijimos eso y lo ratificamos en el parlamento. Nuestra labor es rescatarla, ejercer las competencias y lo hemos venido haciendo con la salvaguarda del patrimonio, la ayuda humanitaria y el decreto de amnistía y garantía. Yo entiendo la necesidad y la urgencia, pero estamos avanzando con firmeza en esa dirección.

– LMR: En física hay una figura que se llama el gato el gato de schrödinger. Pareciese que el discurso de usted fuese como eso. Entonces, la gente se sigue preguntando, cuando se habló de la encargaduría, de asumir las competencias del Poder Ejecutivo. Necesitamos tener la respuesta no tan ambigua porque unas personas piensan una cosa y otras interpretan otras. ¿Juan Guaidó en este momento es presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino? ¿Juan Guaidó el 23 de enero va a decir, asumo las competencias de la presidencia de la república? ¿A qué debemos atenernos?

– JG: Lo he dicho varias veces e insisto. Juan Guaidó está asumiendo las competencias que le da la Constitución Nacional para poder defender el pueblo venezolano, representarlo en todos los espacios al país. Estamos en esa ruta y podemos esperar ir avanzando en esa construcción de competencias.

– LMR: Nos dejó en lo mismo… Diosdado Cabello insiste constantemente y el miércoles lo decía: Si se comen la luz, vamos a la calle. Hoy estaba en Sucre llamando a la gente a que viniera a Caracas. ¿Cómo interpreta usted eso de la amenaza que hay de comerse la luz?

– JG: Pareciera que desde el Estado lo que hacen es amenazar. El ciudadano tiene dos relaciones con el Estado: El terror, el miedo, o el subsidio. Cada día hay menos porque se lo robaron, el que llega es inconstante porque lo compran con sobreprecio. Nosotros queremos transformar eso. Cuando ellos dicen que ejercen el poder ¿cuál poder ejercen? ¿el de robarse la plata de Venezuela? Eso lo han hecho muy bien ¿el de tener a la gente bañándose con un tobo de agua? ¿el de poner a pasar hambre a los venezolanos?

– LMR: El poder militar lo ejercen …

– JG: Claro, el de asesinar jóvenes en protestas, tener secuestrada a gente. El que estamos ejerciendo nosotros tiene que ver con la ayuda humanitaria, con recuperar competencias, reunir al pueblo de Venezuela; tiene que ver con entregar amnistía y perdón.

Ayer veíamos a Maduro pidiendo cacao. Maduro no protege a nadie, sino que solamente se quiere proteger a él mismo. Cuidado con esto. Por eso veíamos a Zerpa, el que firmó la sentencia del desacato de la Asamblea Nacional… de nuevo, no protegen.

– LMR: Ayer hubo una reunión en Brasil con el presidente de ese país y un grupo de oposición. En Brasil hubo un escándalo porque había gente de ese grupo que decía que Juan Guaidó no era representativo de la oposición venezolana sino que era un colaboracionista. No se si está al tanto de esto, o ha podido hablar con los representantes del gobierno de Brasil en Brasil.

– JG: Pude hablar con Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del presidente Bolsonaro. He hablado con parte del ejecutivo, como lo he hecho con Colombia, Paraguay, Argentina, Estados Unidos, como lo he hecho con parlamentos. Hemos hablado con todos y seguiremos hablando con todos los que puedan colaborar con la decisión soberana de ser libres de nuevo.

– LMR: ¿Ha hablado con Borges y con Ramos Allup?

– JG: Claro. Y con Maria Corina. Gracias a Dios tengo una buena relación con todos, porque eso es muy importante en el proceso de construcción de consensos. Cuando yo llegué.

Al parlamento nacional, entendí que era parte de la política. No importa cuántos votos tengas en La Guaira o Zulia. Allí eres uno de 165. Tienes que construir, articular para aprobar leyes acuerdos. Este es mi segundo período como parlamentario, yo fui antes diputado suplente, presidente de la Comisión de Contraloría. Por allí dicen que es un muchacho. El que lo dice es porque desprecia el futuro, desprecia la juventud, el presente. Venezuela tiene futuro, tiene con que prosperar y lograr el cambio en el país.

– LMR: ¿Cómo fue ese encuentro con Maria Corina? ¿Qué le dijo ella? ¿Ponte la banda ya y avancemos?

(risas)

– JG: Fue una muy buena reunión. Maria Corina tiene un liderazgo muy importante en el país. Como lo tiene Henrique, Henry Ramos, Henry Falcón, con quienes también me reuní. Con Manuel Rosales, con los jóvenes de la generación de 2007, Stalin, Pizarro, Paparoni. Una lista larga de liderazgos necesarios importantes, trascendentales para este proceso. Todos somos parte importante de este proceso.

– LMR: Por Periscope preguntan si alguno de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro ha buscado acercarse a usted para conversar.

– JG: No formal, ni casi informal, pero entiendo que hay mucho ruido a lo interno. Hay mucha gente que quiere una solución política a esta crisis ya sea una elección presidencial, general, que pasa por cambiar el CNE, por tener claridad y construcción de la viabilidad de un país que hoy necesita cambios pero siente esperanza.

Diputado preguntan ¿Cómo maneja la presión política en este momento?

– JG: Aquí con Luz Mely, con mi familia que siempre me respalda. Ese es un motor de lucha, pero con la vista en la pelota, enfocado en el rol y la tarea que le toca al parlamento.

– LMR: ¿Esa característica que ha demostrado de ser pragmático es natural o la practicó siendo masón?

– JG: Es una construcción de cosas. Yo me formé en La Guaira, Macuto. Tengo formación ignaciana en la Universidad Católica Andrés Bello, me gusta la filosofía, soy ingeniero, hice cátedra de honor en la UCAB, hice mi pasantía en Estados Unidos. Uno es la construcción de muchas cosas. Yo soy un fanático apasionado de lo que hago por el servicio, por la labor. Tengo la frase de la universidad, “en todo amar y servir”. Yo creo que es parte de una construcción de todo.

– LMR: Nos acercamos al final. ¿Otra pregunta?

La usuario Blanquísima pregunta ¿planean cabildos en los barrios?

– JG: Claro. Estuvimos en El Valle, Caricuao, Petare. No solamente se planean, se están dando. Se están dando de manera natural y espontánea. Venezuela se fundó en un cabildo y la refundación pasa por allí.

Un usuario pregunta ¿Por qué el presidente de la AN y del país no tiene ningún tipo de seguridad a su alrededor, si tiene el apoyo de tantos países y trata con un régimen como el de Nicolás Maduro?

– JG: Vamos con Dios y la Virgen. Tengo que adaptarme al rol de presidente de la AN y de las funciones que me da la Constitución. Tengo doce días en el cargo. Ha sido vertiginoso, hemos podido manejar las amenazas incluso a mi vida. Ante un régimen como este hay que cuidarse y el principal muro de contención es la gente que nos ha expresado su apoyo.

– LMR: ¿Está preparado para ir a la cárcel?

– JG: La construcción de Voluntad Popular no ha preparado para esos momentos. He tenido que ir al Palacio de Justicia, en ver la maldad en la cara. Cuando uno creció en un hogar como el mío uno no entiende ciertas cosas como la maldad, creería que no existe, pero si existe.

– LMR: ¿Qué rostro tiene esa maldad?

– JG: De desesperanza, incertidumbre, ansiedad, de pérdida, lejanía. Pero he visto la bondad, la magia, la gente que emprende aquí en Venezuela, que está aquí y sabe que vamos a cambiar al país. De esos que luchan, se resisten, de esos jóvenes que veía el otro día graduándose de abogados en un país donde se desmontó la Constitución pero saben que vamos a recuperarla. Que bonito momento para una familia cuando uno logra graduar un hijo, un hermano. Ese es el país que queremos. He visto la maldad en la cara, pero he visto la infinita bondad y bendiciones que tiene Venezuela que son un millón de veces más. Estamos preparados para ir a la cárcel y sacrificar todo.

Estamos enfocados en lo que viene y lo que nos guía es el amor. No vamos a pasar facturas; no vamos a guardar rencor, pero si un alto sentido de justicia, amor por lo propio, nuestra gente y amor por Venezuela.

– LMR: Agradecidos con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que nos haya dedicado este tiempo. Esperemos a ver que trae la ruta a que finalice la usurpación y que se logren unas elecciones libres en Venezuela.

