Juan Guaidó: Debemos seguir hablándole a la Fanb para construir un puente - Efecto Cocuyo

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que la oposición debe seguir hablándole a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para construir un puente hacia la transición, durante la plenaria de cierre sobre las propuestas del Plan País que se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), este 24 de mayo.

Reiteró que es necesaria la participación de los componentes militares para garantizar estabilidad y gobernabilidad en un nuevo gobierno “con el menor costo social”. “El tiempo ya no juega a favor de (Nicolás) Maduro, va en contra de Venezuela”, advirtió.

El líder opositor reiteró que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio político en el país y son “los usurpadores” los que van a decidir si la transición va a ser a la fuerza.

“Hoy una de las grandes dudas que tenemos en ¿quién representa el régimen, Maduro, su círculo cercano, (Diosdado) Cabello o los militares?, pareciera que nadie quiere heredar ese proyecto. Vamos a disputarnos el poder en buena lid, vamos a salvar Venezuela”, manifestó.

Admitió que no basta con ser mayoría, “hay que ejercerla con responsabilidad a través de los gremios, las convocatorias de calle y la comunidad internacional”.

Guaidó pidió a los venezolanos “no caer en la desesperanza” porque “pronto tendremos el cese de la usurpación y las elecciones libres”.

“¿Somos o no somos mayoría? ¿Tenemos el respaldo internacional? ¿Estamos unidos? Sí. Hoy hay una unidad de causa mucho más poderosa, tenemos la interlocución muy clara desde el Parlamento nacional y pareciera que tenemos bien orientadas nuestras capacidades, ahora, donde no podemos fallar es en los intangibles: en no caer de nuevo en la desesperanza y la desconfianza”, expresó.

Subrayó que la oposición ha logrado “resistir, insistir, avanzar y reconstruir el tejido social”.

El presidente de la Asamblea Nacional cuestionó que Nicolás Maduro aprobara 50 millones de euros para la compra de uniformes militares y 6 millones más para subametralladoras el mismo día que un niño de 8 años, enfermo con leucemia, murió porque no recibió el trasplante medular que necesitaba.

