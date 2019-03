Investigación de TNY sugiere que un manifestante opositor fue quien quemó la ayuda humanitaria el #23Feb

El diario estadounidense The New York Times publicó este domingo, 10 de marzo, un reportaje en el que sugiere que fue un manifestante opositor quien quemó la ayuda humanitaria cuando esta se intentó ingresar el 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana.

Los autores de la investigación explican que grabaciones no conocidas y filmaciones no publicadas permitieron llevar a cabo una reconstrucción de los hechos. De acuerdo con ese análisis, un bomba molotov lanzada por un manifestante fue la causante del incendio.

“El trapo usado para que estallara la mezcla de la bomba se separó de la botella y, ya encendido, voló hacia el camión”, señala el texto. “Segundos después la grabación muestra a ese camión en llamas”, agrega el reportaje sobre la quema de un camión en el puente Francisco de Paula Santander, en la frontera colombiana con Ureña (Táchira).

El diario estadounidense indica que tampoco parece tener fundamento el argumento de que los camiones llevaban medicinas: explica que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) no tenía medicamentos listados entre los objetos que anunció como donación.

Los periodistas recuerdan en el reportaje que un “funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día de febrero le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros como guantes y tapabocas, pero no medicamentos”.

Videos revisados por el periódico muestran que algunas cajas tienen kits de cuidado e higiene, entre ellos jabón y pasta dental.

“Después de ser contactados por el Times acerca de estas afirmaciones, funcionarios estadounidenses emitieron un comunicado más cauto sobre cómo habría iniciado el incendio”, recuerda el diario en su publicación de este domingo 10 de marzo.

Un fragmento del comunicado señala: “Relatos de testigos presenciales indican que el fuego empezó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon con violencia la entrada de la asistencia humanitaria”.

Lea también:

Comentarios