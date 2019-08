Igor Cuotto: Para que funcione la mesa de Noruega deben estar activas otras negociaciones - Efecto Cocuyo

El abogado y experto en negociaciones y resolución de conflictos, Igor Cuotto, afirmó que la mesa de negociación entre los delegados de Nicolás Maduro y Juan Guaidó en Barbados se va a reactivar, porque las opciones o alternativas del chavismo no son las mismas de las que tuvieron en República Dominicana entre 2017 y 2018.

Coutto dijo que para que las elecciones libres y transparentes se den, como resultado de ese proceso donde media el Gobierno noruego, es normal y necesario que existan otras negociaciones, especialmente después de la confirmación de Maduro y Donald Trump que mantienen contactos de alto nivel desde hace varios meses.

“Se está generando un proceso de negociación aparte con actores distintos a los que están con la mediación de Noruega, es decir entre Trump y Maduro para ver a qué acuerdos se pueden llegar allí, porque si finalmente se logran las elecciones libres y transparentes, se van a levantar las sanciones”, aseguró la noche de este jueves 22 de agosto durante el programa Con La Luz que condujo la periodista Ibis León.

Coutto manifestó que las sanciones tanto individuales, a cuentas y empresas venezolanas por parte de Estados Unidos, afectan no solo al Gobierno sino a los particulares de allí el interés de Maduro y sus funcionarios porque se levanten.

“Allí se debe estar generando un diálogo al más alto nivel para lograr los avances necesarios de la mesa de negociación de Noruega. Al final se puede dar el acuerdo con Noruega para las elecciones y otro acuerdo, que no necesariamente se debe hacer público, para ir desmontando algunas sanciones, porque si se dan esas elecciones ese proceso va a necesitar que el Estado venezolano tenga flujo de caja para organizarlas”, añadió.

El experto en negociaciones recordó que en todo proceso de esta naturaleza, cuando alguien negocia con otro porque no tiene la capacidad de alcanzar un objetivo, las partes tienen opciones para ponerlas en una mesa. “Una negociación será eficiente sí y solo sí mi alternativa es mejor que la opción del otro. Si yo voy a llegar a un acuerdo contigo este acuerdo tiene que ser mejor que tus alternativas. Lo que te da poder en una negociación son las alternativas”.

Y allí aclaró que las alternativas no son las mismas para Maduro en esta oportunidad, porque tanto Hugo Chávez como el actual gobernante siempre tuvieron las cartas a su favor y no tenían nada que negociar con la oposición, como sucedió en anteriores procesos.

Por ello insistió durante la entrevista que mientras se avanza en el proceso de alcanzar esas elecciones, en simultáneo debe tratarse en otro espacio el de cómo levantar las sanciones para facilitar los comicios.

Para él, el mantra de Guaidó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres está mal estructurado. A su juicio, la oposición debe insistir en los comicios sin imponer que sean sin Maduro porque ello podría hacer que fracase la mesa de Barbados; lo importante es que se logren las condiciones, la observación internacional y la garantía de que no habrá ninguna instancia que favorezca al actual gobierno.

Por ello cree que después de esas elecciones, vendrá el cese de la usurpación que no es sacar nada más a Maduro, sino volver a crear las condiciones e instituciones democráticas independientes.

“El gobierno de transición es Juan Guaidó y el tema no es que vamos a generar una transición, el objetivo aquí son las elecciones libres; las elecciones no son el fin, es el medio para lograr el cese de la usurpación de las instituciones. Aquí la democracia no es elegir un presidente o gobernador, significa independencia de los poderes y aquí no hay independencia de poderes y va a cesar la usurpación cuando las instituciones son reinstitucionalizadas”, sostuvo.

Negociarán con militares, ANC y TSJ

Por ello recalcó que aunque los militares no están en la mesa en este momento, ya que sentarlos con civiles no es conveniente ante la comunidad internacional, llegará el momento en que si el proceso avanza será necesario negociar con ellos para garantizar que se respeten esos comicios. Y lo mismo ocurrirá con el Tribunal Supremo de Justicia e incluso la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), porque se debe definir claramente esa elección.

Coutto manifestó que en este momento el problema no es si Maduro está en el poder, porque consideró más peligroso tener a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Milagros Socorro y Tania D’ Amelio al frente del Consejo Nacional Electoral.

Ante esto, como han dicho otros expertos, el proceso de convocatoria de unas elecciones lleva su tiempo, al menos unos nueve meses para que pueda darse con las mejores condiciones. Y allí añadió que para que esto ocurra, las fuerzas políticas que adversan a Maduro deberán reelegir a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional el próximo año. En este caso es vital negociar con las minorías a las que les correspondería la jefatura del Parlamento.

“Lo que aspiro es que haya un proceso de negociación con estos grupos minoritarios que van a exigir que en algunos de sus puntos sean colocados en la agenda política nacional. Mi esperanza es que se pongan de acuerdo y no venga una aplanadora o desplante de los que ahora son mayoría”.

El cambio debe ser real

Al ser consultado sobre la posibilidad de un cambio cosmético que sea aprobado por Donald Trump, desestimó esta idea porque tanto EEUU como el resto de la comunidad internacional desea un verdadero cambio que permita frenar el éxodo de venezolanos a los países vecinos.

A la par opinó que si el chavismo se levanta de las negociaciones, solo vendrá más presión internacional, más sanciones y la posibilidad, como ocurrió con Tarek El Aissami, que sigan siendo judicializados en diferentes países los funcionarios chavistas que se opongan a una transición en Venezuela.

