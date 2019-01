Frente Amplio llama a rechazar “usurpación de poder” de Maduro y defender la AN

Protesta. El Frente Amplio Venezuela Libre llama a reactivar la protesta nacional en rechazo a la “usurpación de poder” en la que considera incurrirá Nicolás Maduro cuando asuma el segundo mandato este 10 de enero.

Cada uno de los frentes opositores elaborará “un plan de protesta cívica y democrática“, explicó el dirigente de Acción Democrática, Negal Morales, quien aclaró que no plantean una concentración nacional ni una marcha “en la que nos muelan a palo, a perdigonazo y a plomo”.

Están planteadas asambleas de ciudadanos y concentraciones como expresiones de manifestación.

Morales instó a la diáspora venezolana acudir a las representaciones diplomáticas de todo el mundo a expresar su rechazo “ante la pretensión de usurpar y secuestrar el Poder Ejecutivo”.

“El 10 de enero no es el día D, no es el día de la solución definitiva, pero arranca una lucha distinta porque no tenemos Presidente electo y esa lucha requiere organización y unidad”, manifestó.

Sobre la información, según la cual algunos sectores de oposición están negociando con el Gobierno, el político respondió que “la única negociación que ha planteado el Frente es la salida de Maduro”.

No obstante, agregó que si el Gobierno quiere negociar su transición tendrá que hacerse con reglas claras y acompañamiento internacional. “Si el Gobierno da expresiones claras de que quiere negociar una transición pacífica y darle a los venezolanos la posibilidad de elegir nuevamente su destino por votación popular, esa negociación política con apoyo de la comunidad internacional podrá realizarse”, dijo.

Adelantó que se reunirán con la directiva de la Asamblea Nacional en los próximos días para definir acciones “para el rescate de la democracia”.

Defensa de la AN

Morales instó a defender la Asamblea Nacional y “no a suicidarla en primavera” en relación al planteamiento que defienden sectores radicales opositores, según el cual el Parlamento debe declarar falta absoluta del Presidente, constituir un Gobierno paralelo y convocar elecciones en 30 días.

El Frente Amplio también convocó a los representantes diplomáticos a acompañar a los diputados en la sesión de instalación de este sábado, 5 de enero.

“El 10 de enero es la fecha de los usurpadores. Ese día Venezuela amanece sin Presidente electo dramáticamente. La crisis de gobernabilidad se va a agravar. A medida que se debilita el Gobierno va a aumentar la represión y va a jugar a desesperarnos y a dividirnos. Este es el momento de combinar la indignación con la serenidad y la inteligencia, es el momento de la unidad de todos los que queremos a Venezuela”, subrayó el politólogo Ángel Oropeza.

El profesor universitario reveló que el pasado 12 de diciembre se reunieron todos los frentes del país para definir una ruta estratégica. “Uno puede decir la estrategia, pero en dictadura la táctica no se puede revelar”, concluyó.

La plataforma opositora invitó al chavismo disidente a incorporarse.

Comentarios