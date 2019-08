Fernández: Sanciones de EEUU a Maduro invierten la lógica chavista de las negociaciones - Efecto Cocuyo

Lógica invertida. La consultora política, Carmen Beatriz Fernández, aseguró que las últimas sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro invierte “la lógica chavista de las negociaciones”.

Fernández explicó a Efecto Cocuyo que desde la época de Hugo Chávez, tanto el mandatario fallecido como Maduro acudían a las negociaciones o mesas de diálogo justo cuando se veían con “el agua al cuello”. Pero la decisión de Donald Trump de congelar los activos de la administración chavista en territorio norteamericano invierten este sentido a la estrategia chavista de ganar tiempo para seguir gobernando.

“Las sanciones invierten la lógica de la ecuación de las negociaciones. El gobierno desde Hugo Chávez utilizó las negociaciones cuando tenía agua al cuello como una forma de ganar tiempo. Y este es un comportamiento adquirido y aprendido del gobierno de Maduro: negociar como una artimaña para ganar tiempo, es el comportamiento histórico del chavismo”, recalcó.

Por eso, cuando el chavismo gobernante se sentó primero en Oslo y después en Barbados, esperaban que ya no hubiesen sanciones. Antes de que Maduro anunciara que sus delegados no iban este jueves 8 y viernes 9 de agosto a Barbados, el propio gobernante dijo que se mantendrían permanentemente en las negociaciones, y añadió que podrían “durar meses y años” para alcanzar acuerdos.

Pero tras las medidas tomadas por Trump, el pasado lunes 5 de agosto, el mensaje es claro: No es Barbados el sitio para ganar tiempo, sino para soluciones concretas en un lapso definido.

“Hay un tiempo definido para llegar a acuerdos, porque sino se llega a acuerdos se mantiene la lógica del chavismo que es extender, estirar la arruga. Meter el conflicto en un congelador, enfriar la calle y presiones para seguir gobernando un día a la vez, que ha sido la meta de Maduro desde el día que asumió su gobierno, una lógica que había funcionado: dialogamos para ganar tiempo”.

Ahora, tanto Estados Unidos como Suiza le dicen que este no es el caso. “Con estas sanciones el mensaje para el chavismo y Maduro es que el tiempo no corre a nuestro favor, está en contra”, añadió la analista y profesora de la Universidad de Navarra (España) y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa).

Fernández difiere de quienes dicen que después de esta orden ejecutiva de Trump hay que pararse del diálogo, porque ya no es necesario. Para ella son complementarias las sanciones con la mesa en Barbados, porque colocan presión para que existan soluciones para una salida política a la crisis venezolana y por esto la comunidad internacional, un actor para la analista fundamental en este proceso, también quiere resultados.

Consultada sobre si las sanciones perjudicarán más a las y los venezolanos, lo que pudiera justificar el discurso del chavismo de que son este tipo de medidas las causas de la crisis del país, aseguró que cada vez es menos creíble esta retórica.

“Ese relato tiene poquísima credibilidad hacia el interior de Venezuela y cada vez menos credibilidad a nivel internacional e incluso en la izquierda, que era una de las audiencias proclives a este tipo de discursos. Es un discurso poco creíble, pero que seguirán usando aunque ha perdido notablemente fuerza a raíz del informe Bachelet que significó un punto de inflexión para la izquierda internacional”.

La consultora afirmó que levantarse de Barbados en este momento resulta una contradicción del chavismo gobernante, sobre todo porque después de conocerse la decisión de Trump, hace cuatro días, voceros como Jorge Arreaza dijeron que se mantendrían pese a todo y todos (Donald Trump, John Bolton y Juan Guaidó), por lo que no ir tumba su tesis inicial.

No obstante valoró que el comunicado oficial sobre la no asistencia a las últimas conversaciones, mantuvo un discurso muy diferente a la verborrea de la Cancillería.

“Es un comunicado yo diría muy tenue y en términos políticamente correctos, para los que no tiene acostumbrados la Cancillería: un lenguaje duro y tajante. Pero este es un comunicado cordial, no cierra las posibilidades de negociaciones en Barbados, no está lanzando la puerta y se va, está posponiendo esta ronda”, señaló.

Lea también:

Comentarios