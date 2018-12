“Estamos es pendientes de buscar comida”, hablan venezolanos sobre el #10Ene

A Coromoto Matos (58 años) la agobia la escasez. La juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial, el próximo 10 de enero de 2019, no ocupa sus pensamientos, pero el hambre sí.

“Estamos pendientes es de buscar la comida que no se encuentra a eso no le hemos puesto mucha atención”, expresó al ser consultada sobre la fecha en la que Maduro asume un nuevo mandato cuestionado nacional e internacionalmente.

La mujer, que esperaba cobrar la pensión el pasado viernes, 21 de diciembre, para comprar “lo que le alcance”, es pesimista sobre los efectos que el nuevo periodo presidencial tendrá en su vida.

“Seguiremos en la misma, madrugando para comprar comida, sin agua, sin luz. El cambio depende de cómo reaccione el pueblo pero si no hay una oposición, vamos a seguir en lo mismo, ellos en la oposición se están peleando, no se ponen de acuerdo”, afirma.

Erick Rodríguez (43 años) tampoco tiene expectativas de que ocurra un cambio político esa fecha. “Va a seguir la misma dinámica de siempre, se dice que Maduro va a perder legitimidad, pero ya no tiene porque la Asamblea Nacional Constituyente no fue escogida bajo los parámetros democráticos. El 10 de enero va a ser un saludo a la bandera”, sentencia.

El abogado explica que la pérdida de institucionalidad en el país impide que el venezolano ejerza sus derechos. “¿Quién puede ir hoy a denunciar en la Fiscalía?”, se pregunta.

Sobre la crisis económica asegura que mientras no se detenga la hiperinflación, los aumentos salariales “no sirven de nada”.

Mientras el Gobierno oficialista advierte que tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que lo defiende y respalda en su nuevo mandato, a Adolfo Guedez (22 años) le cuesta, cada vez más, alimentar a su hijo de 5 años.

“Lo que ocurra el 10 de enero va a depender de la actitud de nosotros como caraqueños. Es una fecha decisiva, pero como están las cosas hace que los jóvenes perdamos la fe. Hace falta ponerse los cojones y luchar, tengo un chamito de 5 años y si tengo para la comida no tengo para lo demás”, lamenta.

El joven estudiante considera que en Venezuela no hay democracia porque los electores no pueden elegir libremente. “Revolución significa un proceso de cambio y aquí cambio ya no hay, esto es una dictadura”, manifiesta.

Mariana Rengifo (19 años) tuvo que dejar de estudiar para trabajar. Responde que no cree en los políticos y tiene temor de que la crisis económica empeore. “Si vamos empeorando imagínate cuando llegue el 10 de enero. No sabemos lo que va a pasar y estamos a la expectativa, tomando precauciones”, comenta.

Ramón Izquiel (45 años) es carpintero y considera que “mientras no tengamos una buena oposición, tendremos que morir con esto. Todo va a estar igual después del 10 de enero”.

Efecto Cocuyo consultó a 10 ciudadanos en la capital, este viernes 21 de diciembre, para conocer sus expectativas sobre el 10 de enero de 2019. Cuatro de los 10 consultados no sabía que el presidente Nicolás Maduro se juramentará esa fecha, mientras que nueve de los 10 se mostraron pesimistas de cara al nuevo Gobierno.

