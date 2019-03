En Venezuela existe una nueva modalidad de intervención, explica especialista

En Venezuela existe una nueva modalidad de intervención, aseguró Fernando Fernández, profesor de derecho penal internacional y de derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela. “Las sanciones económicas a particulares y al Gobierno de Nicolás Maduro, el cerco diplomático promovido por el Grupo de Lima y EEUU, son las vías alternas a una intervención militar para dar solución a la crisis en el país”.

Fernández explicó que estos son procesos lentos, pues un totalitarismo como el que domina en Venezuela goza de una estructura muy compleja. No solo es una cúpula o un presidente, dijo, es un sistema muy difícil de desmantelar. “No hay cortes rápidos”.

“Esto es lo que se trata en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El organismo necesita el voto unánime de las naciones integrantes para dar una respuesta a la coyuntura venezolana. La traba está en que países como Rusia y China obvian la crisis porque tienen muchos intereses comprometidos en Venezuela”.

Intervención militar

El profesor afirmó que en el Consejo no se aborda una intervención militar; se plantean elecciones. “Una intervención militar sin la aprobación del Consejo elevaría la conflictividad en Venezuela. Podría ser considerada como un crimen de agresión, tipificado en el Estatuto de Roma y en pleno vigor desde el 17 de julio de 2018″.

El crimen de agresión es el uso de la fuerza militar de un Estado contra otro, que viole o sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

Explicó el profesor que es un tema que no se debe tratar con ligereza. “Muchos no saben lo que implica una intervención militar. No saben sus consecuencias. Sin embargo, hay gente que lo sabe y aún la sigue planteando”.

Tomó como ejemplo el caso de Panamá. “Sacaron a Manuel Noriega de Panamá porque él no tenía respaldo militar. Escasamente tenía unos 13 mil hombres y Estados Unidos pudo doblar fácilmente ese número”.

De acuerdo con Fernández, en Venezuela la situación es totalmente distinta porque hay al menos 200 mil civiles armados y militares que apoyan a Maduro. “Para que intervengan, el ejército extranjero tendría que doblar esa cifra”.

Maduro puede tener el 70 u 80 por ciento del país en contra. Pero tiene muchos grupos armados y muchos oficiales que sí están de su lado, indicó.

