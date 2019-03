EEUU está “decidido” a ingresar ayuda humanitaria al país pero “Maduro lo ha impedido”

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, aseguró este jueves, 14 de marzo, que su Gobierno está “decidido” a ingresar ayuda humanitaria en Venezuela, a pesar de lo ocurrido el 23 de febrero, y prometió que seguirá trabajando con Brasil y Colombia para devolver la “democracia” al país.

Pompeo hizo esas declaraciones en un vídeo de 52 segundos colgado en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca y en el que el titular de Exteriores aparece mirando a cámara y con un traje negro con una bandera estadounidense en la solapa.

.@SecPompeo: "I have a message for the Venezuelan people—the American people are with you." pic.twitter.com/RLNB0iRw5Q

— The White House (@WhiteHouse) March 14, 2019