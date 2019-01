Dirigentes opositores piden a la Fanb “no disparar contra el pueblo”

Oposición en la calle. El mensaje de la dirigencia opositora es uno solo: convocar a la Fuerza Armada a restablecer el orden constitucional. La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, pidió a funcionarios de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) “no disparar contra el pueblo” ni acatar órdenes inconstitucionales este 23 de enero.

Alertó sobre denuncias de allanamientos sin orden y detenciones arbitrarias.

2/ 5 Vemos fuertes imágenes de represión y presuntas detenciones. Esperamos que estas no se conviertan en desapariciones forzosas.

5/ 5 El llamado es a ti funcionario: NO CUMPLAS ÓRDENES INCONSTITUCIONALES. No dispares contra el pueblo. Ponte del lado de la gente, no frente a ella.

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) January 23, 2019