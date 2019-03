Diputado Jorge Millán: Estamos expuestos a más apagones

La crisis eléctrica continúa a pesar de que el oficialismo alega que se restableció el servicio en un 100%. Así lo afirmó este lunes 18 de marzo el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Jorge Millán, quien advirtió que el país sigue expuesto a que ocurran más apagones como el ocurrido el jueves 7 de marzo y que se prolongó por al menos cinco días.

Señaló que no se contaba con el personal adecuado para solventar rápidamente el megaapagón, pues -explicó- Corpoelec tiene todavía una gerencia que obedece a intereses de corrupción y no por sus méritos. “A eso se suma la crisis económica y los bajos salarios, que han obligado a que mucho personal se vaya. Tenemos una crisis allí de recursos humanos que se agudiza cada vez más”, agregó, y aseguró que la situación continuará mientras Nicolás Maduro siga a la cabeza del Ejecutivo.

El legislador insistió, como lo han hecho antes ingenieros y expertos, que si no se llega a un equilibrio entre las energías termoeléctrica e hidroeléctrica el sistema no dejará de fallar. También mencionó la falta de mantenimiento en las plantas. “Es como cuando tienes un carro: si no le haces el cambio de aceite o los cambios necesario, cuando pasen los años empezarán a dañarse sus partes”, explicó.

Sobre las explosiones de transformadores o subestaciones en Caracas y Maracaibo, indicó que el problema es que hay protectores averiados y cuando se reactiva la energía, ésta supera la capacidad de los equipos. “Hay equipos, que no hemos podido contabilizar porque la opacidad es muy grande, que no pueden trabajar adecuadamente porque están dañados”, aseguró.

Millán, quien afirmó que en 2017 hubo 33.000 apagones y 18.000 en 2018, dijo que en Caracas todavía hay ascensores sin funcionar o cortes de luz repentinos en el municipio Libertador, así como el área metropolitana. “En este momento ningún municipio tiene 100% electricidad”, indicó.

En cuanto a las regiones, señaló que los estados más afectados son los estados del occidente del país. “En Maracaibo la situación sigue siendo crítica”, advirtió.

Informó que se espera que en el Parlamento sea aprobada una ley que modifique el modelo de administración y gerencia del Sistema Eléctrico Nacional. “Y cuando cese la usurpación se podrán dar los pasos necesarios para recomponer nuestro Sistema Eléctrico”.

Foto: Efe

