Diputado De Grazia se refugia en embajada de Italia este #9May - Efecto Cocuyo

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Américo De Grazia, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que se encuentra en calidad de huésped en la embajada de Italia para evitar su detención por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Este martes, 9 de mayo, agradeció “la acogida de Italia”. No especificó su condición en el lugar ni su ubicación en el país. Comentó que no le “dará el gusto” a la gestión del gobernante Nicolás Maduro de “exhibirlo como trofeo y me use como rehén“.

El diputado reiteró su compromiso con Venezuela y comentó que tomó la decisión para “ser útil a mi país”.

Con esta acción no pretendo ser héroe, ni mártir. Sólo quiero ser ÚTIL a mí País. A mi familia y sobremanera a mi madre y mis hijos, darle algo de paz. Sé de todas las limitaciones que se me imponen, con esta decisión que me vi forzado a tomar. REITERO mi compromiso con Vzla. — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) May 9, 2019

El pasado 7 de mayo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el enjuiciamiento de seis diputados de la AN. Los parlamentarios que afectados por la decisión del TSJ son: Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia y Richard José Blanco Delgado.

Se les imputan los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.

En busca de protección

La sentencia del TSJ hizo que los parlamentarios buscaran refugio. Magallanes se encuentra resguardada en la embajada de Italia en Caracas desde la noche del 7 de mayo, según confirmaron fuentes diplomáticas al canal internacional de noticias CNN en español.

Blanco se refugia en la embajada de Argentina en Caracas. Blanco descartó pedir asilo político, indicó que está temporalmente en la residencia del embajador.

De Grazia sería el tercer diputado en buscar de refugio en una embajada. El segundo en menos de 24 horas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), durante la sesión del martes, 7 de mayo, aprobó el “allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de los diputados y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, quien fue apresado el pasado miércoles.

