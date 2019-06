Diez frases sobre Venezuela que marcaron la 49 Asamblea General de la OEA - Efecto Cocuyo

La 49 Asamblea General de la OEA fue clausurada este viernes, 29 de junio, en Medellín por el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García, quien anunció que la próxima cita continental se llevará a cabo el año próximo en Bahamas.

La candidatura de Bahamas fue presentada por su embajador ante el organismo, Sidney Collie, y aceptada por aclamación en la sesión final de la Asamblea General, que estuvo marcada por el debate sobre la crisis venezolana y, en menor medida, por la de Nicaragua.

En los tres días de la 49 Asamblea General de la OEA los diplomáticos de varios países dejaron para el recuerdo frases que ejemplifican el nivel de polarización continental.

Las declaraciones más fuertes fueron vertidas en las discusiones sobre las crisis de Venezuela y de Nicaragua, asuntos que coparon la agenda de la reunión.

Estas son las diez frases para recordar de la 49 Asamblea General de la OEA:

🧿1. “Instamos a los Estados miembros de la OEA a detener de una vez por todas las prácticas injerencistas y provocadoras”, dijo el ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, Valdrack Ludwing Jaentschke.

El diplomático criticó de esta forma a la Organización de Estados Americanos (OEA) por aprobar una resolución en la que se instó al Gobierno de su país a que permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

🧿2. “Nadie puede hablar de injerencia cuando hablamos de derechos humanos. Es una gran hipocresía, los derechos humanos no tienen fronteras”, respondió el jefe de la delegación venezolana en la 49 Asamblea General, Julio Borges, quien añadió que lo que sucede en Nicaragua es una repetición de lo vivido en su país.

🧿3. “Injerencia es lo que hizo el régimen de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez con toda América. Casi 10.000 millones de dólares entregados casi de manera personal al señor Ortega. Eso sí es injerencia mezclada con corrupción y totalitarismo”.

Con esa frase Borges recordó a Jaentschke que el apoyo de Nicaragua al régimen de Maduro no es gratuito.

🧿4. “La Secretaría General en los últimos años se ha extralimitado en sus funciones y ha tenido una concepción un poco laxa, un poco no, bastante laxa, de lo que es la normativa y la institucionalidad de la OEA”.

De esta forma el subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, justificó la decisión de su país de retirarse de la Asamblea General en protesta por la manera como se maneja la crisis de Venezuela.

🧿5. “Los militares venezolanos son vigilados, amedrentados, arrestados, condenados e incluso torturados por agentes enviados desde La Habana”.

Así resumió Julio Borges el grado de injerencia de Cuba en las distintas esferas del poder en Venezuela.

🧿 6. “Colombia no descansará, no dejará de hacer ningún esfuerzo político y diplomático, no dejará de actuar en compañía de otros países con el propósito de ayudar a crear condiciones para que los hermanos venezolanos puedan volver a vivir en democracia y libertad y escojan con garantías el gobierno que deseen tener”.

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, al referirse al apoyo a la causa de la oposición venezolana.

🧿7. “No podemos mirar a la lejanía lo que está ocurriendo, nuestro deber es la dictadura finalizada, nuestro deber es la dictadura doblegada, nuestro deber es la libertad del pueblo venezolano”.

El presidente colombiano, Iván Duque, en la inauguración de la 49 Asamblea General.

🧿8. “La intervención militar es un concepto ilegal en el derecho internacional. Nadie puede estar por ahí invadiendo otros países”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, al descartar de plano el apoyo a una eventual intervención militar en Venezuela.

🧿9. “Debemos tener en cuenta que nuestra peor amenaza es la polarización, la fragmentación y la vulnerabilidad”.

Palabras de Almagro en el discurso que pronunció al instalar la Asamblea General en Medellín.

🧿10. “México reitera que la OEA no tiene facultades para reconocer gobiernos y lamenta profundamente que se violente la normatividad de la Organización”, frase pronunciada por la embajadora de ese país ante el organismo continental, Luz Elena Baños, al criticar la resolución aprobada que amplía el apoyo a los representantes de Guaidó.

