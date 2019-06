Delegados de la oposición para la negociación se reunieron con Elliott Abrams - Efecto Cocuyo

“Solo la salida de Maduro abrirá las puertas a un futuro más brillante para #Venezuela”, escribió la Embajada Virtual de los EEUU en Venezuela mediante su cuenta Twitter @usembassyve, mensaje que acompañó con una foto de Elliott Abrams junto a los opositores que participaron en los encuentros para un eventual diálogo facilitados por Noruega.

Abrams, detalla el tuit, se reunió con la delegación de negociación del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para reafirmar el apoyo de Estados Unidos “a sus esfuerzos para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano”.

Elliott Abrams se reunió con la delegación de negociación del presidente interino @JGuaido para reafirmar nuestro apoyo a sus esfuerzos para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Solo la salida de Maduro abrirá las puertas a un futuro más brillante para #Venezuela. — Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) June 23, 2019

La delegación, conformada por el exalcalde de Baruta, Gerardo Blyde, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, el exministro Fernando Martínez Mottola y el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, se encontraron con Abrams, encargado especial del país norteamericano para Venezuela,

La información también fue difundida por el Centro de Comunicación Nacional de la Presidencia encargada, en el que detallan que siguen “coordinando esfuerzos en todos los tableros de lucha para lograr el cese de la usurpación y poner fin al sufrimiento de los venezolanos”.

Sobre la intervención

Este viernes, 21 de junio, el representante especial de EEUU para Venezuela aseguró en una entrevista que el también presidente de las Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no debe solicitarle una intervención militar al Gobierno estadounidense, puesto que, esa decisión solamente le compete al presidente Donald Trump.

“Un presidente, no importa cuál presidente, utiliza las fuerzas militares cuando él decide e indica que es totalmente necesario”, dijo Abrams en una entrevista en exclusiva con la periodista Carla Angola, para EVTV Miami.

Abrams también aclaró que es falso el audio que circuló en el que supuestamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, critica a la oposición y manifiesta estar decepcionado. “Cuando estamos hablando de una oposición demócrata es evidente que no van a haber acuerdos sobre temas políticos difíciles, es todo lo contrario al partido comunista de Cuba que hay solo una opinión. Me alegra que haya debate entre los partidos de oposición, porque están discutiendo cuestiones muy importante sobre el futuro de Venezuela, no estamos decepcionados”, dijo.

