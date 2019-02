Crónica: Un intento de asalto y una queja a la ONU en la AN

Intento de asalto. Los camarógrafos peleaban por registrar el forcejeo. Un grupo de sindicalistas oficialistas intentaba entrar a la fuerza al hemiciclo de sesiones. Los trabajadores peleaban con diputados, personal de seguridad y con periodistas en medio de la confusión.

“¡Está armado, está armado!”, gritaba Roberto Campos, funcionario de secretaría de la AN, mientras empujaba hacia la salida a un hombre de chaqueta negra que presuntamente portaba el arma.

Los diputados Carlos Paparoni y Rafael Guzmán mediaban con los medios para que subieran al palco de prensa, dentro del salón, y despejaron el espacio. También pedían a los miembros de Sinolan (Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo Nacional) retirarse.

Con gritos una persona, que formaba parte del grupo y no quiso identificarse, denunció la agresión a una de sus compañeras y aseguró que el hombre armado no estaba con ellos.

El grupo dio distintas razones para justificar la acción: tomar un derecho de palabra en contra de la injerencia extranjera y exigir paz.

Antes de irse repitieron una consigna oficialista: “Traidores nunca, leales siempre!” mientras el personal del Parlamento cerraba las puertas del hemiciclo para restringir el acceso como medida de seguridad.

Puertas adentro, la directiva de la AN encabezada por Edgar Zambrano autorizaba a Juan Guaidó un permiso para continuar sus gestiones fuera del país, como establece el artículo 187 de la Constitución, numeral 17: “Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos”.

También aprobaba la designación del abogado José Ignacio Hernández como nuevo Procurador de la República, anuncio que adelantó Guaidó en su cuenta de Twitter.

El único punto del orden del día fue un debate sobre los acontecimientos ocurridos el 23 y 24 de febrero en las fronteras con Brasil y Colombia cuando se intentó ingresar ayuda humanitaria al país.

La comisión especial que hace seguimiento a la ayuda humanitaria consignó un informe que confirma al menos 5 muertes y más de 300 heridos producto de la represión.

El diputado Miguel Pizarro no solo pidió medidas de protección para el pueblo indígena pemón sino que además acusó a Maduro de cometer delitos de lesa humanidad y adelantó que este informe será consignado ante la Corte Penal Internacional para que se sume al expediente contra el funcionario oficialista.

Pero también dirigió una queja hacia los países que mantienen una posición “neutral” frente a la crisis venezolana como México y Uruguay.

“A los países que se disfrazan de imparciales les decimos que quien elige ser neutro está escogiendo el lado del opresor”, sentenció.

La diputada Karin Salanova también dirigió su queja contra la Organización de Naciones Unidas. “Somos víctimas del silencio cómplice de la ONU. (Michelle) Bachelet venga para acá”, espetó. Los parlamentarios Mariela Magallanes y Jony Rahal le aplaudieron.

Sonó la campana

Durante el debate y, por primera vez en el año legislativo, la directiva usó la campana para anunciarle a los diputados que se agotaba el tiempo de su derecho de palabra.

Zambrano le tocó la campana a los diputados Romel Guzamana, Williams Barrientos, Mariela Magallanes y Simón Calzadilla.

Activación del 187

La Fracción 16 de Julio consignó un anteproyecto en secretaría en el que solicitan se active el artículo 187 numeral 11: “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

El diputado Omar González definió la misión como una “coalición militar internacional de paz” e indicó que debe ser integrada por una representación de Brasil, Colombia y Estados Unidos.

No obstante, fuentes parlamentarias indicaron que el artículo establece que la AN tiene potestad para “autorizar” más no habla de designar una misión de este tipo.

Comentarios