Chavistas marchan abiertos a un cambio de Presidente - Efecto Cocuyo

José Gregorio Hernández dice con orgullo que es cabo segundo de la Milicia bolivariana. Lleva un traje verde oliva decolorado, propio de la Guardia Nacional, y marcha en la avenida Sucre de Caracas este sábado, 10 de agosto.

El oficialismo convocó una movilización en el oeste de la capital, y en algunos estados del país, para repudiar el bloqueo decretado por Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

A Hernández lo trajeron en autobús desde Higuerote, estado Miranda. Se sonríe cuando afirma que el gobernador Héctor Rodríguez “debería ser candidato” en nuevas elecciones presidenciales, “para probar a otro (Presidente)”.

A su juicio, Nicolás Maduro tiene que garantizar más comida y medicinas para el pueblo.

El nombre de Rodríguez comenzó a ser más visible cuando el joven exdiputado fue incorporado a la delegación oficialista que participa en el proceso de negociación que promueve el Reino de Noruega.

Desde la plaza Fabricio Ojeda, en la populosa parroquia 23 de Enero, la primer teniente de la Milicia, Pichardo, –prefiere reservar su nombre- también está abierta a considerar a otras figuras del chavismo para que dirijan el destino del país.

Sin embargo, no ve a Héctor Rodríguez como un buen candidato. “No he visto soluciones para Miranda y si (Héctor Rodríguez) no puede con un estado, imagina con un país. Hay que poner a una persona más idónea y apegada al pueblo. Dios debe poner al líder, Dios es un miliciano más”, asegura, creyente.

En el municipio Lander, en Miranda, donde vive la soldada revolucionaria, una quebrada no canalizada pone en riesgo su vivienda y la de otras familias desde el mandato de Diosdado Cabello (2004-2008).

Advierte que los rumores que apuntan al joven gobernador como posible sucesor, “forman parte de la guerra”.

“Sería bueno que Héctor Rodríguez fuera presidente. Nosotros como patriotas no tenemos ninguna objeción para que alguno de nuestros camaradas se siente en la silla presidencial, menos la oposición, no queremos más a la oposición en esa silla y lucharemos contra eso”, advierte Yuliber Alzuaje.

La dirigente social apoya a Maduro “porque es hijo de (Hugo) Chávez y quiere a su patria”.

Alzuaje tiene dudas sobre el proceso de negociación. “La oposición está utilizando la negociación para echarle guante a la riqueza venezolana porque el papá de ellos es (Donald) Trump y cómo no pudieron con Maduro llamaron al papá”, rechaza.

Camilo Castro condiciona la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales a un potencial riesgo de confrontación entre los venezolanos. “Lo aprobaría solo como una vía expedita para evitar la guerra, pero no para cederle espacios a ellos y Héctor Rodríguez seria perfectamente presidenciable. Sin embargo, ahorita las condiciones no están muy dadas para eso”, expresa.

Su respaldo a Maduro se mantiene porque considera que el dirigente chavista representa “la dignidad de los venezolanos”.

El miliciano Asdrúbal Torres no ha escuchado nombres de candidatos para unas presidenciales anticipadas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), pero admite que si se acuerda en la mesa de negociación repetir los comicios y postular a una ficha distinta de la revolución, lo apoyaría.

“Siempre gana el mismo”

Carolina Castro (su nombre fue modificado por solicitud) fue forzada a inscribirse en la milicia para poder seguir estudiando ingeniería de sistemas en la Unefa.

No está de acuerdo con la convocatoria de nuevos comicios porque asegura que no hay transparencia en el Consejo Nacional Electoral: “Ya sabemos quién va a ganar, siempre gana el mismo”.

“Le pido a Maduro que deje de hablar tantas cosas de otros presidentes y esté más pendiente del pueblo, que visite los sitios en donde la gente está pasando hambre”, clama.

Sanciones violan derechos humanos

La presidenta del movimiento nacional de abogados y abogadas patriotas, Durga Ochoa, sostiene que las sanciones de Donald Trump violan los derechos humanos de los venezolanos.

Considera que las excepciones que el decreto de Trump contempla para la importación de alimentos y medicinas solo buscan dar una apariencia de legalidad a la arbitraria medida.

“Hablan de excepciones para distorsionar la realidad y justificar las sanciones”, sentencia.

Ochoa argumenta que Maduro debe terminar su periodo presidencial en 2025, pero si se acuerda (con mediación de Noruega y aprobación de ambas delegaciones) repetir las presidenciales con otro candidato chavista “el pueblo lo va a aceptar”.

“Nosotros apostamos a la paz y creemos en el diálogo, en la intermediación permanente. Pero el diálogo tiene que ser sin condiciones y con respeto a las partes”, dice.

Otros se oponen a un cambio en el liderazgo chavista. “Maduro es el presidente electo y debe terminar su periodo. Estados Unidos ha nombrado a un intruso que es (Juan) Guaidó y ha generado un terrorismo y un bloqueo salvaje”, responde Magdalena Márquez.

Para José Echenique Maduro deber terminar su periodo presidencial en 2025, aunque admite: “Hay que meterle la lupa a la corrupción, el Gobierno ha sido muy blandengue”.

Dos abuelas bailaban frente a una misión vivienda, ubicada junto al parque Ezequiel Zamora, conocido como El Calvario este sábado. A la 1:30 de la tarde, el punto de llegada de la marcha chavista “antiimperialista” se extendía poco más de una cuadra.

Los seguidores de Maduro, que en tiempos de Hugo Chávez llenaban las populares escalinatas de El Calvario, este 10 de agosto, dejaban espacios vacíos pasada la 1:00 de la tarde.

Fotos: Mairet Chaourio.

Comentarios