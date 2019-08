Chavismo busca la mejor forma de irse, opina internacionalista sobre contactos Maduro-Trump - Efecto Cocuyo

Saben que deben irse. Así opinó el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, sobre la confirmación tanto del chavismo gobernante como del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las conversaciones que ambas administraciones sostienen.

Primero fue la agencia de noticias AP la que habló de conversaciones entre Diosdado Cabello y funcionarios de la Casa Blanca. Aunque el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) desmintió la versión este lunes 19 de agosto, un día después Nicolás Maduro confirmó que él había dado autorización a sus funcionarios para hablar con los representantes de la Casa Blanca.

Antes de Maduro, Donald Trump afirmó que sí tenían conversaciones. “No quiero decir con quién, pero estamos hablando con ellos a muy alto nivel”, aseguró el mandatario estadounidense sin querer identificar a Cabello u otro de esos funcionarios del chavismo.

Aunque Maduro, horas más tarde mencionó que tales contactos tenían su “autorización expresa, directa, varios contactos, varias vías, para buscar regular este conflicto”, para Contreras lo que añadió la mañana de este miércoles el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, deja muy mal parado al gobernante chavista.

“La noticia de Bolton deja muy mal parado a Maduro porque pareciera que él no está en el juego. Pero al enterarse que hay miembros de su gobierno hablando con EEUU sale a decir que él los ha autorizado”, sostuvo el internacionalista sobre este tipo de encuentros entre dos gestiones totalmente antagónicas y donde la chavista busca sobrevivir, mientras que la de Trump puja por sacarlos del poder.

Para él, esto forma parte de la “locura” de un gobierno que sumergió al país en el caos, ya imparable y ante el previsible colapso, los aliados de Maduro quieren salvarse y sobrevivir.

“La gente alrededor de Maduro está viendo cómo hace para salvarse de esta debacle que va a suceder y cómo (su salida) va a arrastrar a mucha gente, han tendido puentes para salvarse de esta situación irreversible. En el alto Gobierno hay gente que no quiere sumergirse en este caos con Maduro”, añadió.

Aunque voceros de EEUU han sido críticos sobre el diálogo entre los delegados de Juan Guaidó y Maduro en Barbados, con la mediación de Noruega, para Contreras no resulta contradictorio que la administración estadounidense haya buscado acercamiento con el chavismo de forma directa.

“No hay resultados concretos de la intermediación de Noruega, que tiene buena intención de buscar salida pacífica y negociada. Pero realmente la falta de resultados y después el anuncio del chavismo que se iba de la mesa, hace que se aceleren todos los procesos porque la situación en el país es crítica”, advirtió.

Contreras recordó que los países vecinos también presionan porque según los cálculos de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (Acnur), la migración venezolana alcanzaría en el año 2020 los 8 millones de personas.

Esto también influye y presiona tanto a Estados Unidos como a organizaciones internacionales, para que en Venezuela se logre una solución expedita a la crisis.

Contra cambio cosmético

Consultado sobre la posibilidad de que Trump apoye un “cambio cosmético” en el país; es decir que se logre la salida de Maduro pero que se mantenga un aliado o chavista en el poder, el internacionalista cree que la ciudadanía no apoyará esta idea después de 20 años de mandato chavista que ha dejado un “estado fallido”.

“El chavismo no representa la posibilidad de un cambio para Venezuela y hacerlo (cambiar a Maduro por otro chavista) sería alargar más la crisis, la emergencia humanitaria y el éxodo. Se requiere un cambio de sistema, una democracia seria y no lo que hemos vivido en los últimos 20 años, que es difícil de explicarle al mundo el por qué hemos llegado al caos. Somos un país que con la potencialidad que tiene, debería haberse convertido en uno de los pilares de crecimiento de América Latina y no lo que tenemos”, resaltó.

