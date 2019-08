Perú: La región no puede seguir siendo afectada por la crisis en Venezuela

El canciller peruano, Néstor Popolizio, inauguró este martes, 6 de agosto, en Perú, la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, un evento organizado por el Grupo de Lima que se suma a las iniciativas diplomáticas que buscan la salida de Nicolás Maduro de Miraflores.

“El reciente informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera de manera fehaciente la existencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro”, dijo en la apertura del evento Popolizio.

“La región no puede seguir siendo afectada por el peso de esta crisis que ha convertido un país muy rico en recursos en un desastre”, añadió.

El canciller peruano dijo además que “la solución debe ser pacífica y conducida por los propios venezolanos (…) La comunidad internacional debe aportar los esfuerzos liderados por Guaidó”.

La cita estaba planteada desde inicios de julio, cuando el Grupo de Lima invitó a un centenar de países, incluyendo a aliados del gobierno de Maduro. Rusia, uno de los apoyos más importantes, se rehusó a participar en la conferencia alegando que no habrá representantes de Maduro en la reunión.

Julio Borges, el embajador designado ante el Grupo de Lima por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, estará presente en la reunión; esto a pesar de que la Cancillería de Perú había dicho previamente que a fin de evitar “la polarización” del evento no invitaría ni a Guaidó ni a Maduro a Lima.

​Otros apoyos importantes de Maduro como Turquía, China, Bolivia y Cuba no están en la lista de asistentes a la conferencia. De los 59 países asistentes a la cumbre, Sudáfrica es el único país que apoya a Maduro y solo ocho no han reconocido a Guaidó o no se han pronunciado sobre la situación en Venezuela:

1⃣ Serbia: No reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, apoya el diálogo.

2⃣ Tailandia: No se ha pronunciado sobre la disputa de poder en Venezuela.

3⃣ San Cristóbal y Nieves: tiene una posición ambigua. Se abstuvo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) de calificar las elecciones presidenciales del 2018 en Venezuela como ilegítima y se levantaron en el pleno del organismo ante la primera intervención de Gustavo Tarre, el embajador designado pero Guaidó.

4⃣ Emiratos Árabes: No se ha pronunciado sobre la disputa de poder en Venezuela. Según Bloomberg, junto con Turquía, es un importante comprador de oro venezolano.

5⃣ Guyana: No reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, apoya el diálogo.

6⃣ Malasia: No se ha pronunciado sobre la disputa de poder en Venezuela.

7⃣ México: No reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, apoya el diálogo.

8⃣ Nueva Zelanda: No reconoce a Juan Guaidó como presidente interino.

Medios oficiales de Cuba han criticado al Grupo de Lima, un mecanismo creado en 2017 con la participación de 14 naciones para dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. El grupo ha instado a Maduro a realizar elecciones libres y ha criticado lo que cataloga como la ruptura del orden democrático en el país.​

EEUU apuesta por una nueva coalición internacional para presionar a Maduro.

El impacto de la migración de las y los venezolanos en la región y en otros continentes, así como en los pedidos de ayuda humanitaria a la comunidad internacional son temas de la agenda durante la reunión de este martes.

La ONU calcula que en estos momentos hay unos cuatro millones de venezolanos viviendo en el exterior, una cuarta parte de los cuales se fueron desde noviembre. Colombia y Perú son los países que más migrantes venezolanos han recibido en el mundo.

