Cabello: La Cruz Roja actúa porque el gobierno bolivariano lo permite - Efecto Cocuyo

“La Cruz Roja Internacional actúa aquí porque el gobierno bolivariano lo permite”. Así lo afirmó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello, este 30 de marzo, al referirse al ingreso de la ayuda humanitaria a través de este organismo internacional.

“Si eso ayuda para que la locura de esta gente (oposición) se le vaya del cerebro y entre en razón está bien. Eso ha sido así porque el gobierno bolivariano lo está permitiendo“, agregó Cabello, desde la movilización chavista de este sábado en el centro de Caracas.

Sin embargo, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) indicó que “han habido reuniones pero no me corresponde a mí decirlos”, al no ofrecer más detalles sobre la entrada de los insumos médicos que anuncio la Cruz Roja, y que serán manejados por esta institución, según anunció este viernes 29 de marzo el presidente de la Federación Internacional, Francesco Rocca.

El ingreso de ayuda humanitaria corresponde a una demanda del país en medio de una emergencia humanitaria compleja. Además, el presidente (e) Juan Guaidó, ha insistido en la urgencia de este ingreso con la búsqueda de apoyo intencional y movilizaciones nacionales.

Cabello también aseguró que miembros del partido político Voluntad Popular han conversado con funcionarios chavistas como parte de reuniones con distintos sectores políticos.

“Hay un sector de Voluntad Popular que habla con nosotros de las locuras de una gente que anda involucrando el país a una guerra sin fin”, expresó.

El dirigente también se refirió a la inhabilitación a cargos por 15 años contra Guaidó que decidió el contralor designando por la ANC, Elvis Amoroso.

“La justicia va actuando, andando y actúa con tiempos distintos a la política. Ya la Contralaría ordenó la inhabilitación por 15 años y ellos dicen que no, pero que trate de inscribirse en algún cargo, aquí el que manda es el gobierno”, dijo.

Cabello, además, señaló que el pueblo chavista se mantendrá en la calle en apoyo al gobernante Nicolás Maduro y a lo que calificó como “ataques del imperialismo norteamericano” y de “la derecha”.

“Cumpliendo la instrucción de Maduro hemos ordenado una movilización en todo el territorio nacional, una marcha de movilización de todos los equipos políticos y ahora de nuestras cuadrillas por la paz”, manifestó.

Foto referencial: VTV

