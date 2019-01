Cabello convoca movilización para el 2 de febrero en la Av. Bolívar

Movilización chavista. “El 2 de febrero se cumplen 20 años de la llegada de Chávez, de la revolución”, dijo Diosdado Cabello en una concentración en el estado Falcón este 30 de enero. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente convocó para el próximo sábado una movilización en la avenida Bolívar, municipio Libertador, en Caracas.

“Iremos a la avenida Bolívar a defender la patria. Debemos estar organizados”, afirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) tres horas luego de que el gobernante Nicolás Maduro pidiera lealtad durante la instalación de un congreso de cristianos, en Caracas.

“Estados Unidos nos roba más de 20 mil millones y la oposición acepta 20 millones en ayuda humanitaria. El oro en Inglaterra se lo roban los ingleses”, dijo Cabello, y reiteró que la administración de Maduro no se rendirá y que aquellos que llamen a la intervención serán tratados como enemigos, sean venezolanos o no.

Cuestionó el ultimátum de la Unión Europea (UE), en el que exhortan a Maduro a aceptar una convocatoria de elecciones: “Qué miedo! ¿Qué va a pasar si Maduro no llama a elecciones? ¿Nos van a intervenir?”. Aseguró que los únicos comicios pendientes son los de la Asamblea Nacional.

Para Cabello, la posición de la UE es agresiva y revela que a los países integrantes de la organización “no les importa la vida de sus nacionales. Las bombas no matan solo a chavistas. Las balas no esquivan europeos. Esos gobiernos no respetan sus vidas”, dijo dirigiéndose a los venezolanos con nacionalidades europeas.

“Quisiera ver a los que se reúnen con los gringos aquí en Venezuela“, y nombró a Julio Borges y a Carlos Vecchio. “Aquí los esperamos”, señaló.

“Queremos ganar en todas las batallas. Si es electoral, ganamos. Si es en las calles, vamos a las calles”. De acuerdo con Cabello, la oposición no tiene liderazgo, vienen de fracaso en fracaso.

“EEUU decidió designar a un presidente en Venezuela. Eso no está en la Constitución. Saben ellos que no se puede. Nos han dado plazos y plazos, pero ¿qué van a hacer, ir a Miraflores? El pueblo, la milicia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defenderemos la patria. Ellos no aguantarían a este pueblo en la calle. Si tenemos que pelear, peleamos”.

Dice el presidente de la Asamblea Constituyente que la confrontación está en manos de la oposición.

Foto: Psuv

