Cabello asegura que a EEUU "le han mentido" sobre alta figuras chavistas que piden salida de Maduro - Efecto Cocuyo

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, desmintió este 1 de mayo al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien aseguró que tres figuras chavistas, Vladimir Padrino (ministro de Defensa), Maikel Moreno (presidente del TSJ) e Iván Hernández (comandante de la guardia presidencial), planificaban la salida de Nicolás Maduro de Miraflores.

“Entiendan (Estados Unidos) que quienes le dijeron que tienen mitad de las Fuerzas Armadas, que tienen a (Vladimir) Padrino, a Maikel Moreno, les están mintiendo. La mayor potencia del mundo quedaron en ridículo”, expresó Cabello desde la manifestación chavista de este miércoles, por la celebración del Día del Trabajador.

El 30 de abril, horas después del alzamiento militar dirigido por el presidente (e) Juan Guaidó, el funcionario estadounidense reveló que estas tres figuras, de las más importantes dentro del chavismo gobernante, le habrían comunicado a Maduro que “debe irse” y pidieron actuar para que esto ocurra.

“Estados Unidos está al frente, dirigen el golpe de estado. Siguen creyendo lo que les dice a oposición. Si quieren hablar con un gobierno en Venezuela llamen a Nicolás Maduro peor ellos insisten en la ineptitud como visto ayer”, dijo Cabello.

El también primer vicepresidente del Parido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), reafirmó que tanto las importantes figuras en las filas de chavismo como en las fuerzas militares hay lealtad al gobernante Maduro.

“Al ministro Vladimir Padrino deberíamos rendirle homenaje. Quisieran ellos tener en sus filas a Vladimir o a Maikel Moreno. No los tienen porque no los han formado. Y ahora quieren recoger una cosecha no han sembrando”, dijo.

Cabello también calificó de cobardes al dirigente político Leopoldo López, quien rompió el arresto domiciliario al cual estaba sometido, y a los militares que se plegaron a la sublevación, por buscar refugiarse en sedes diplomáticas.

“Son unos cobardes que nos capaces de asumir y se van a una embajada. Aquel (López) se encuevó en una embajada. Lo único que le ofrecieron a los militares era irse a una embajada si fracasaba el golpe y fracasó”, manifestó.

Cabello añadió que las fuerzas de seguridad del chavismo no van a ingresar a las embajadas en las que se encuentren estas personas en su búsqueda. “No nos vamos a meter en la embajada de Chile ni la de Brasil. ¿Quienes han hecho eso? Ellos (Estados Unidos) al meterse en nuestros consulados”.

Reiteró lo dicho por el gobernante chavista y reafirmó que habrá justicia por parte del Ministerio Público contra los involucrados en la insurrección militar y agregó que los fiscales ya están “revisando los videos” en el distribuidor Altamira.

“Vamos a ver qué viene ahora, esto está en pleno desarrollo”, mencionó.

Cabello, además, criticó el llamado realizado por el también jefe del Parlamento venezolano a realizar un paro escalonado de los trabajadores de la administración pública como medida de presión.

“Guaidó dice tanta bobería. Para convocar a un paro escalonado debe tener fuerza, ¿ayer tuvo fuerza? Cero. Hoy (1 de mayo) tendrían la movilización más gigantesca de nuestro país y vean su movilización hoy. Hoy en la calle la realidad es contundente”, expresó.

Lea también:

Foto: Efe (Referencial)

Comentarios