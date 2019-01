Diosdado Cabello a la oposición: Si ellos se pasan la raya, la justicia actuará

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió que si la oposición “se pasa de la raya, la justicia actuará“, dado que el Gobierno está obligado a “preservar la paz del país”.

Cabello aseguró que la oposición es capaz de infiltrar personas en las marchas y que contrataron “grupos de delincuentes” que durante las noches han estado “operando” y “persiguiendo al pueblo a pie para generar terror“.

Recordó la denuncia que hizo el martes, el ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, con respecto a las armas que sustrajo un grupo de militares el pasado lunes. Recalcó que unas armas están en manos de “grupos de Voluntd Popular (VP)” y que la tolda opositora “pudiera usar esas armas en contra de ellos mismos”.

Sobre las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el senador por el estado de Florida, Marco Rubio, dijo que el gobernante Nicolás Maduro tiene más “legitimidad como Presidente que ellos” y aseguró que la oposición no participó en las recientes elecciones porque “no se pusieron de acuerdo, no porque hayan tenido condiciones desfavorables”.

A juicio de Cabello el nombramiento de Gustavo Tarre como nuevo representante especial ante la Organización de Estados Americanos (OEA), hecho por la Asamblea Nacional (AN), servirá “mediáticamente para generar ruido, pero no tiene mayor valor”. Dijo que ya hay una investigación abierta, aunque no especificó que fuera contra el diputado.

Comentó que la “fecha de vencimiento” del presidente de la AN, Juan Guaidó, es el 5 de enero de 2020. “Le mienten a su gente. Hoy se levanta el pueblo y mañana Maduro seguirá siendo presidente”, concluyó Cabello.

Nombramientos y advertencias

El pasado martes, la AN aprobó en su sesión ordinaria de este martes 22 de enero la designación de Gustavo Tarre Briceño como “representante especial” de Venezuela ante la OEA.

La designación la realizaron para coordinar con la OEA “el restablecimiento del orden constitucional y democrático,de conformidad con los principios derivados de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana.

Rubio hizo un llamado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el martes.

Dijo que sus oficiales deben reconsiderar “el plan que tienen para mañana antes de que sea demasiado tarde. Están a punto de cruzar la línea y desencadenar una respuesta que créanme, no están listos para enfrentar”.

#SEBIN officials in #Venezuela should reconsider the plan they have for tomorrow before it’s too late.

You are about to cross a line & trigger a response that believe me you are not prepared to face.

You still have time to avoid this.

— Marco Rubio (@marcorubio) January 22, 2019