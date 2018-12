Asamblea Nacional no aprobó préstamo que hizo la CAF a Venezuela, afirma Alvarado

El diputado Ángel Alvarado dijo este martes, 18 de diciembre, a Efe que la Asamblea Nacional (AN) no aprobó el préstamo de 500 millones de dólares que hizo el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF- al Gobierno de Nicolás Maduro, un dinero que, aseguró, se usará para pagar “deuda atrasada” con la propia institución.

“La CAF está financiando una dictadura que no es reconocida en el mundo, un Gobierno que viola derechos humanos“, señaló Alvarado en una entrevista telefónica con Efe y agregó que consideraba “sumamente preocupante” que el banco prestara el dinero sin la necesaria “aprobación parlamentaria”.

“Se está financiando a un país que no tiene presupuesto, que no publica estadísticas, que no tiene capacidad de financiamiento, no entendemos en qué se basa la CAF para hacer un crédito, un préstamo que el Gobierno no tiene capacidad de pagar”, continuó el miembro de la comisión de Economía y Finanzas de la Cámara.

El propio Alvarado, así como otros legisladores de su comisión, habían pedido hace casi dos semanas a la CAF que no prestara dinero al Gobierno de Maduro sin la aprobación del Parlamento, porque se estaría “violando la ley y la Constitución”.

Con todo, el Parlamento -de contundente mayoría opositora- fue declarado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en “desacato” después de no cumplir con unas sentencias que dictó y además fue despojado de sus competencias legislativas por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Por lo anterior, el Ejecutivo de Nicolás Maduro omite presentar ante el Parlamento sus obligaciones y lo hace ante la ANC, órgano no reconocido por múltiples Gobiernos del mundo.

Se desconoce si, en este caso, la ANC autorizó al Gobierno venezolano a contraer más deuda.

Alvarado también dijo a Efe que el crédito es “ilegal e inmoral” y que solo servirá para que la CAF adecúe “su propio balance”, lo que aseveró “afecta” la “transparencia y credibilidad” del banco.

El opositor lamentó además “la falta de compromiso de algunos países del Grupo de Lima“, cuyas carteras de finanzas aprobaron en el directorio de la CAF el préstamo.

Según cálculos del Parlamento, la deuda externa venezolana supera los 150.000 millones de dólares, y el país deberá desembolsar unos 8.000 millones de dólares por concepto de servicios en 2019.

La Cámara ha alertado acerca del presunto “default selectivo” de Venezuela, que habría dejado de pagar los compromisos de algunos bonos soberanos, lo que pone en riesgo algunos activos del país en el extranjero.

Pero Maduro expresó la semana pasada que su Gobierno avanza de forma “exitosa” en el proceso que inició hace ya más de un año para renegociar su deuda y prometió que no tendrá “ninguna falla” en el pago de sus compromisos del próximo año.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, atraviesa una grave crisis económica expresada en hiperinflación, fallos en los servicios públicos y escasez de alimentos y medicinas.

EFE

