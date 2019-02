Argentina repudia represión de Maduro contra voluntarios que trasladaban ayuda humanitaria

El Gobierno de Argentina fijó su postura sobre la actuación de la gestión de este 23 de febrero del gobernante Nicolás Maduro, día previsto que ingresara la ayuda humanitaria en Venezuela. Mediante un comunicado emitido por la cancillería del país del austral, la administración del presidente Mauricio Macri “condena enérgicamente el accionar del régimen de Maduro que impidió” el ingreso de la ayuda, proveniente de países vecinos, como una medida de solución a la crisis social por la cual atraviesa Venezuela.

Argentina “repudia firmemente la represión desplegada por las fuerzas del régimen, que provocó varios muertos y decenas de heridos”, señala el comunicado.

“La situación en la que viven los venezolanos es dramática. Quiero condenar la represión desplegada por Maduro y sus acciones para impedir que el pueblo venezolano reciba la ayuda humanitaria (…) Una vez más renuevo el apoyo de Argentina al presidente encargado Juan Guaidó y a los esfuerzos de la Asamblea Nacional para lograr que lleguen los alimentos y las medicinas tan necesarios para aliviar el sufrimiento que Maduro ha impuesto sobre su propio pueblo”, escribió Macri en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, el presidente de Cascos Blancos respalda la postura del Gobierno argentino por ser un ente adscrito a la cancillería.

“Allí está expresada nuestra opinión habiendo sido consultados antes de ese comunicado”, explica Alejandro Daneri sobre la postura de la organización que coordina el envío de la ayuda humanitaria a Venezuela desde Argentina.

Ayuda Humanitaria argentina llegará a Cúcuta

El presidente de la organización Cascos Blancos, Alejandro Daneri, informó que a partir del lunes 25 de febrero comenzarán a operar en Argentina al menos 10 centros de recolección de insumos y alimentos que conformarán parte de la ayuda humanitaria organizada desde el territorio del país austral.

Precisó que la mayoría de los puntos de recolección estarán ubicados en Buenos Aires y que el destino final de lo recolectado será la ciudad colombiana de Cúcuta. Sin embargo no mencionó cuándo tienen previsto enviar la ayuda humanitaria.

“Estamos creando la recepción, la selección, el transporte al destino final en distintos centros. Primero con el depósito de Cascos Blancos que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires y también, junto a nuestros amigos y socios del Correo Argentino, en otros lugares como Rosario, Mendoza y Córdoba. Allí vamos a recepcionar estos insumos. Vamos a seleccionarlos y en base a esto embalarlos para su destino final para la ayuda humanitaria a Cúcuta, en principio, con destino a los venezolanos”, expresó el también embajador durante una entrevista con Efecto Cocuyo.

La recepción de ayuda humanitaria en Argentina está dividida en etapas. La primera, que se tiene prevista desde el 25 de febrero al 1 de marzo, se centrará en recibir alimentos y productos como: pastas, azúcar, jugos en polvo, jabón de cuerpo, pañales descartables, crema dental y toallas sanitarias. En Buenos Aires son cinco los puntos dispuestos para recibir estos productos. Mientras que en las provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe utilizarán, en una primera instancia, al correo argentino “como aliado”.

“Cascos Blancos está organizando esto con donantes públicos como privados. No son solo las comunidades de los dos países sino todos aquellos que tengan interés, sino también empresas, empresas se están acercando para hacer los donativos. Pensemos que esto tiene una proyección mayor. Esto es solamente una primera etapa, la primera etapa implica tener algunos insumos que son básicos y primeros que tienen que ver más con la alimentación que con los medicamentos por eso esa proyección de 1 semana 10 días de la primera etapa, se va a prolongar el tiempo”, aseveró el presidente de la organización, adscrita a la cancillería.

Daneri mencionó que están trabajando de la mano con el equipo de la designada diplomática del presidente encargado Juan Guaidó, Elisa Trotta. Recordó además que la organización a la que representa ya tienen experiencia con el caso de la crisis humanitaria en Venezuela. Puntualizó que durante el segundo semestre del año 2018 un grupo de 30 voluntarios de Cascos Blancos prestaron apoyo en la frontera de Venezuela con Colombia.

“Nosotros en cascos blancos estuvimos actuando en Cúcuta en la base del puente Simón Bolívar en el segundo semestre del año pasado. Así fueron en cuatro turnos aproximadamente 30 profesionales de la sanidad. Ya tenemos experiencia”, relató.

El presidente de Cascos Blancos también desestimó dar detalles sobre la forma cómo se enviarán los insumos recolectados como parte de la ayuda humanitaria en Argentina. “Ya tenemos una idea, me voy a permitir a no adelantar por temas de seguridad porque no quisiera crear datos que después se modifican”, comentó.

El embajador ofreció las declaraciones durante su participación en la juramentación de algunos voluntarios en la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires este 23 de febrero. Esta es una actividad que organizó la Coalición Ayuda y Libertad para Venezuela como muestra de respaldo al presidente encargado Guaidó, quien convocó a realizar eventos este sábado para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria en territorio venezolano.

Comentarios