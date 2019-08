ANC allana inmunidad de cuatro diputados y llama a consulta para decidir elecciones de la AN - Efecto Cocuyo

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció este lunes, 12 de agosto, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael David Guzmán, por presuntos delitos en flagrancia.

Más temprano el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con las sentencias 55 y 56, pidió enjuiciamiento contra Guerra, Guanipa y García, por los delitos de “traición a la Patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones; instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio”.

Mientras a que Guzmán la Sala Plena decidió comprometerlo por los mismos delitos el pasado 29 de mayo, vinculado al alzamiento militar del 30 de abril en la base aérea de La Carlota. En total el TSJ ha ordenado enjuiciar a 18 diputados por este caso. Cabello reiteró que por ser presuntos delitos de flagrancia, no corresponde antejuicio de mérito, a pesar de su inmunidad.

Cabello también, durante la sesión de este lunes, desestimó que este órgano chavista fuese a disolver el Poder Legislativo, porque aseguró que la Asamblea Nacional se eliminó sola.

“Sale Juan Guaidó diciendo que van a eliminar la Asamblea Nacional, pero si se ha eliminado ella sola. Nadie le para, no funciona. Acuerdan cosas y no las cumplen. (…) Ya está disuelta porque no tiene quórum”, expresó durante la sesión de la ANC.

Cabello, en tono de burla, afirmó que pronto habría elecciones en Venezuela, en relación a la exigencia del presidente encargado Juan Guaidó, de comicios presidenciales con garantías.

“¿Elecciones? Cuando les nombran una elección se asustan. Aquí va a haber elecciones prontico, más prontico que lo que ustedes creen”, expresó.

Consulta nacional para elecciones de la AN

Sin embargo, reiteró que la Asamblea Nacional es el único poder no ratificado constitucionalmente y aseguró que se convocarán elecciones para el Parlamento “cuando lo veamos convenientes”.

Ante esto anunció una consulta para “evaluar de acuerdo a la constitución, en consulta a todos los organismos cuando es el mejor momento para hacer las elecciones” de la AN.

“Enfoquémonos en esa tarea y démosle la noticia al país en los próximos días (…) Vamos al contraataque, ya basta (…) Esas elecciones son las que vienen. Falta es definir la fecha. Nosotros pudiéramos adelantar la fecha, podemos hacer eso y más”, dijo.

No obstante, aunque descartó que se fuera a disolver el Poder Legislativo, Cabello reiteró que se aplicará justicia contra los dirigentes políticos que apoyen las sanciones económicas del Gobierno de Estados Unidos contra la administración de Nicolás Maduro.

“Vamos a aplicar la ley contra aquellos que violen nuestra constitución, eso no necesita nada extraordinario. Ellos se están robando la plata, tiene que haber justicia y va a haber justicia”, afirmó, durante el debate del llamado acuerdo constituyente de repudio a la orden ejecutiva de Donald Trump.

Además, en referencia a la AN, Cabello dijo “no se vayan de vacaciones, porque les vamos a hacer la vida imposible en esos 30 días”.

En cuanto a estas medidas del gobierno estadounidense, la ANC dirigió un comunicado al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, firmando por Nicolás Maduro, para rechazar las sanciones económicas del país norteamericano.

