Amenaza de cárcel contra Juan Guaidó pone en guardia a la AN - Efecto Cocuyo

Amenaza de cárcel. En los jardines del Palacio Federal Legislativo el constituyente chavista Gilberto Pinto soltó: “Hay un resort llamado Tocorón”, una amenaza que dirigió al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

El dirigente chavista abrió una carpeta y mostró, a un grupo de periodistas, una lámina de papel con el mensaje: “Guaidogdog, goobye parliamentary immunity”, para mofarse del apellido del líder opositor y advertir que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) allanará la inmunidad del presidente del Parlamento.

“Nosotros vamos a iniciar el proceso de allanar la inmunidad parlamentaria, de considerarla o no. Este es un proceso largo, no estamos apurados, la justicia llega tarde, pero llega”, dijo con una media sonrisa.

Minutos después, el constituyente Hermann Escarrá lo contradijo. Afirmó que el proceso “será rápido” y puede dar pie para que se dicten medidas cautelares o incluso una orden de aprensión en contra de Guaidó.

Hermann Escarrá señala que el proceso de allanamiento a la inmunidad de @jguaido sería "rápido". #2Ab pic.twitter.com/zLcnRaexPF — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) April 2, 2019

Ante la amenaza, el presidente de la AN, Juan Guaidó, respondió a Efecto Cocuyo: “Esa asamblea no tiene ningún tipo de cualidad ni para allanar ni para habilitar. Ellos pueden intentar secuestrarme, no lo hicieron cuando entré libremente por Maiquetía”, antes de entrar a su despacho.

Durante la sesión de este martes 2 de abril, los parlamentarios dejaron claro que están dispuestos a salir a las calles si arremeten contra el dirigente de Voluntad Popular.

“Cualquier intento de atentar en contra de la inmunidad, los derechos y la integridad de Juan Guaidó será un intento de atentar en contra de un jefe de Estado y aquí estará la Asamblea Nacional para defenderlo, en la calle estará el pueblo y la comunidad internacional también sabrá roncar si se atreven”, sentenció el diputado y constitucionalista Juan Miguel Matheus.

El abogado reiteró que el único órgano que puede allanar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución. “Ese bodrio, esa mentira que se llama ANC no existe, es ineficaz y cualquier simulacro de allanamiento de inmunidad seria usurpación de funciones”, manifestó.

El discurso le valió el reconocimiento del diputado Henry Ramos Allup quien se levantó de su curul para darle una palmada en la espalda.

El parlamentario Juan Pablo Guanipa también declaró que la ANC “no existe”. “Ese TSJ no existe, como no existe la ANC, pueden decir lo que les dé la gana y firmarlo, eso no existe porque en Venezuela no hay estado de derecho, porque el único ente que puede allanar la inmunidad es la Asamblea Nacional, por tanto, esos son decisiones que para nosotros no existen”, expresó.

Juramento militar

En los jardines del Palacio también ocurrió este martes un juramento militar. Funcionarios retirados de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se comprometieron a luchar por el restablecimiento del orden constitucional a través de la “Operación Libertad”.

Generales y comandantes retirados exhortaron a sus compañeros de armas “ponerse del lado correcto y defender la Constitución”.

Sin luz en el hemiciclo

Durante la sesión, los parlamentarios aprobaron la ley de garantías para empleados del sector público y privado que “colaboren en la restitución de la democracia y en el defensa de la Constitución”.

También votaron a favor de dos acuerdos: “Acuerdo en repudio a la actuación de grupos paramilitares amparados por los usurpadores para reprimir al pueblo venezolano” y “acuerdo ante la grave situación de los servicios públicos en Venezuela”.

Cuando el diputado Franklin Duarte ejercía su derecho de palabra desde la tribuna de oradores para calificar la actuación de civiles armados prochavistas como “terrorismo de Estado” se fue la luz en el hemiciclo de sesiones.

El Palacio Legislativo quedó a oscuras este martes por un nuevo corte de energía eléctrica y los diputados pudieron seguir sesionando con ayuda de una planta eléctrica.

Fotos: Iván Ernesto Reyes.

