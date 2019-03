Menstruar con libertad - Efecto Cocuyo

Una acción transformadora de la situación educativa de muchas niñas venezolanas se encuentra en pleno desarrollo en este momento en Maracaibo. Las amigas de la Fundación Proyecto Mujeres se dieron cuenta que niñas de escuelas populares en la ciudad, pierden de 2 a 3 días de clases al mes por tener la menstruación. Es una barbaridad esta cifra, y dolorosa además, porque a cuenta de un proceso corporal y fisiológicamente normal, propio de su sexo, las niñas se están quedando atrás en su desarrollo formativo.

No van a clases por muchas razones: no hay agua en el plantel educativo, no hay baños que funcionen, no tienen toallas sanitarias o tampones, no hay detergente para lavar la ropa manchada, no hay analgésicos para los malestares. Lo que si hay y de sobra son mitos asociados a la menstruación, mucha pena y temor de hablar sobre el tema y sobre todo desconocimiento de cómo funciona el propio cuerpo y cómo prevenir los embarazos.