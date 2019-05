Juego trancado y pocas señales - Efecto Cocuyo

Oscar Morales Rodríguez Economista con un Magister en Políticas Públicas. Colaborador de varios medios nacionales.

Se cumplió un año de las elecciones presidenciales del 2018, las cuales han sido fuertemente cuestionadas y cerca de 60 países no reconocen al ganador de dicha elección por no haber sido libres, competitivas ni mucho menos transparentes.

A pesar de todos los vicios, ilegalidades y prácticas no democráticas, esto no ha sido impedimento para que Nicolás Maduro fuera juramentado para el período presidencial 2019-2025. Aunque no goza de niveles mínimos de gobernabilidad, sí representa el poder efectivo del Ejecutivo. Pero, ¿de qué sirve sentarse en Miraflores si pocos te respetan como autoridad y muchos te desconocen como presidente electo?

El juego empieza a enredarse cuando existe una contraparte que posee amplio respaldo nacional e internacional, y además, asumió la primera magistratura recurriendo a la Constitución vigente. Sin embargo, dos cabezas intentando encargarse del mismo poder, termina atrofiando los buenos propósitos y el juego se tranca. En honor a la verdad: Aquí nadie gobierna.

Hoy -ni nunca- ha sido práctico la aniquilación de la otra parte, ni realista el desconocimiento del chavismo y mucho menos viable abandonar una mesa de negociación para evitar más muertes. Mientras se cumple un año de esa ilegítima elección, la tragedia humana no ha cedido y seguimos siendo el centro latinoamericano del crimen organizado.

Ahora bien, para destrabar este ajedrez político, sería ideal que una parte envíe señales concretas como la liberación de presos políticos o la disposición de renovar todos los poderes públicos, y sería genial si la otra parte ayudara a terminar con las sanciones. Solo por dar un ejemplo.

Postergar los acuerdos no es la alternativa

Hoy o mañana estamos obligados a escucharnos. El país está sumergido en la miseria y debe encontrarse el método que permita un reconocimiento político de las partes, porque si no seguirán multiplicándose millares de casos como los de Anailin Nava (desnutrición infantil grave, severa, cruel e inhumana), y lo más doloroso es que los daños de este tipo son irreversibles.

De cualquier modo, la crisis se expande y ya ha golpeado el suministro de la gasolina. A corto plazo, difícilmente pueda restablecerse el abastecimiento del combustible. Por otra parte, ya se teme por otro problema: Posible suspensión del sistema de pagos relacionados a Visa, MasterCard y Maestro para el próximo año. Siendo así, sería necesario incorporar un mecanismo de procesamiento de pago alternos a estos, pero con las telecomunicaciones deterioradas y nuestra infraestructura tecnológica deficiente, probablemente estaremos más “fuera de línea” y terminaremos utilizando el trueque como medio de pago.

Recreando un poco la imaginación, muchas veces me pregunto: ¿Qué tan diferente sería la situación hoy si pensando en una posible elección, todos se hubiesen agrupado en torno a Lorenzo Mendoza (o un candidato único consensuado) a principios del año pasado? ¿En dónde estaríamos si desecháramos la política confrontacional? ¿Hubiese sido posible el final del régimen sin las precipitaciones de los métodos violentos o el desconocimiento del chavismo? Solamente para pensar…

* * *

