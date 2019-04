Femen España: Contestatarias y radicales - Efecto Cocuyo

Susana Reina | @feminismoinc Psicóloga. Magister en Gerencia de Empresas. Coach Ontológico Empresarial. Directora Fundadora de feminismoinc.org Venezolana. Feminista. IG: @feminismoinc

He tenido la oportunidad de conversar un par de veces con Lara Alcázar, la líder activista del movimiento FEMEN SPAIN, tanto en persona como online, y en ambas ocasiones me ha dejado una sensación plena de energía, de urgencia, de determinación, unida a la convicción de que es solo a través de acciones cargadas de alto simbolismo y arrojo personal, la forma como el sistema machista y patriarcal va a terminar cediendo. Me deja con la sensación de que por estos lados estamos haciendo realmente poco…

Las tres grandes bases en las que se fundamenta FEMEN son específicamente: la lucha contra las religiones o instituciones religiosas, es decir, cómo la religión influye en el terreno de los derechos y de las libertades de las mujeres. Luego, la lucha contra las dictaduras y las leyes anti-democráticas y por último la lucha contra la industria del sexo y la prostitución.

De nuestro encuentro del pasado jueves santo por Instagram, destaco los siguientes trozos de su discurso que comparto para contagiar a [email protected] con eso que me quedo después de escucharla.

“Siempre he sido inquieta políticamente hablando, siempre me ha gustado mucho participar de lo que ocurría a mi alrededor, siempre me ha interesado saber más y sobre todo no tener nunca una visión local o estrictamente local de las cosas; nunca he sido estanca, nunca he sido cerrada, siempre me ha gustado ver las cosas como algo abierto, abierto a cambiarlas y modificarlas para que sean representativas de las personas que participan en ello…en la red de FEMEN siempre me he sentido con mucha responsabilidad como persona joven de emplear mi energía para intentar cambiar cosas que no me gustan o que creo que hay que mejorar, o para mantener otras que pienso que ya están bien”

“Contestataria soy, feminista soy. Soy radicalmente favorable a que las mujeres tengamos los mismos derechos; soy radicalmente anti fascista, soy antirracista, pro derechos LGTBI y soy radicalmente contraria a la explotación sexual. Si ser radical significa ser extremadamente democrática o extremadamente justa, pues lo seré. Recuerdo a alguien que dijo: “Si radical es ir a la raíz de las cosas estoy radicalmente de acuerdo”

¿Feministas las de antes?

“Cuando dicen las feministas de ahora no son como las sufragistas, bueno les invito a que echen un vistazo en Google las imágenes de las sufragistas resistiéndose a policías; hacían manifestaciones enfrentándose a golpes, reventaban con ladrillos donde llevaban los panfletos atados a los cristales de las tiendas de Inglaterra y también en Estados Unidos y cómo lo métodos que se generaron en Inglaterra luego fueron calando el resto de países donde hubo movimientos con el sufragio femenino; y esto pasa porque las mujeres hemos sido siempre un colectivo al que no se nos ha escuchado”

“Nos hemos caracterizado además, porque el feminismo es la lucha más pacifista que ha existido a lo largo de la historia y eso es comprobable 100 por 100. Cuando se ha muerto alguien han sido las mismas feministas que se han muerto protestando”

“Las activistas originarias de Femen por ejemplo salían a protestar con los mensajes y muchos periodistas cortaban la foto donde estaba el cartel, mostrando solo a las mujeres desnudas y entonces tomamos la decisión de que el cuerpo fuera el mismo cartel. El mismo mensaje ahora nos lo pintamos en el cuerpo, y el motivo de hacer eso es que las mujeres nos vean como sujetos políticos y que nuestros cuerpos son políticos, nuestros cuerpos no es algo que se pueda sexualizar, no es algo que se pueda utilizar, vender o alquilar; nosotras somos las únicas que podemos decidir cuándo es sexual y cuando no lo es y al hacerlo de esta forma implica también, que dejas de ver el cuerpo de la mujer como algo pasivo que está al servicio de alguien o al control de alguien más”

Nosotras cuando estamos protestando somos incontrolables

“Para parar a una activista hacen falta tres policías… y también lo hacemos para desterrar la imagen de que la mujer no es capaz de hacer algo o meterse en esos sitios que están acaparados por los hombres porque no nos toca estar ahí en teoría, y en la práctica demostramos que sí nos toca estar ahí y lo hacemos de una manera que no gusta, de una manera que molesta porque a las mujeres nos enseñan a que hay que hablar bajito o estar calladas”

“Pero muy en especial este mensaje de ya no nos callamos, ya no aceptamos más, y lo decimos en la calle con demostraciones multitudinarias…he visto tantísimas mujeres en topples haciendo protesta con mensajes escritos porque la idea del mensaje es universalizar nuestro cuerpo para hacer política y que no nos acosen, que no nos llamen putas porque somos dueñas de nuestro cuerpo”

“Cualquier mujer puede entrar en Femen a partir de los 18 años… Evidentemente que comparta nuestra ideología, tiene que pasar un entrenamiento, es decir, si quiere ser activista lo cual significa que haga la acción en el lugar de conflicto, damos un entrenamiento donde se les enseña qué posición hay que tener, qué actitud hay que tener, cuando interviene la policía cómo comportarse, cuando intervienen personas, cómo tenemos que lanzar el eslogan para que se entienda, cómo hay que hacer para que la gente oiga lo que estamos diciendo, etc. Les enseñamos también cómo hay que agarrar un cartel hasta cómo deshacerse de la presión en un momento dado. Todo eso se aprende y es un conocimiento que se pasa de activista a activista. Se aprende de nuestra experiencia en la calle, no está escrito en un libro”

Radicales somos todas

Pues sí Lara, vayamos a la raíz. Es demasiado serio lo que está en juego. El apoyo más importante que podemos darle a Femen es divulgar lo que hacen, sobre todo dentro del mismo movimiento feminista, para disminuir esa resistencia y rechazo que por desconocimiento, sus acciones generan.

Las admiro por valientes, por atrevidas, por descaradas, por rebeldes porque llega un momento que una se cansa de decir lo mismo. Yo que lo que hago es escribir, dar cursos y ese tipo de cosas y a veces digo: “¿será que es suficiente, será que hay que insistir más por otro lado?” Porque es que sigues escuchando los mismos argumentos… es un sistema que se niega a morir, una cultura que nos abraza y a veces ni la vemos… Entonces que haya un grupo de mujeres como estas chicas, aguerridas, claras, jóvenes, con energía, con ganas, dispuestas a asumir las consecuencias que acarrea llevar la bandera del cambio, es digno de admiración.

